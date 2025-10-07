Минобороны показало "Пузатый Нептун" — что известно о новой ракете

Глава Минобороны Украины Денис Шмигаль опубликовал серию фото, сделанных во время демонстрации представителям НАТО возможностей украинского ВПК. На них аналитики заметили новую версию крылатой ракеты "Нептун", которая, вероятно, ранее не упоминалась в открытых источниках. В сети ее уже прозвали “Пузатым Нептуном”, а официальное название до сих пор неизвестно.
Главные тезисы
- Вполне логично предположение, что «Пузатый Нептун» может лететь на расстояние около 500 км.
- Также рассматривается вариант того, что ракета может иметь дальность в 300 км и больший вес боевой части.
Украина создает разные версии "Нептунов"
Аналитики Defense Express, просмотрев новые фото Минобороны Украины, сразу обратили внимание на ракету Р-360 с довольно необычными утолщениями внутри корпуса.
Из-за отсутствия известного индекса ее прозвали "Пузатым Нептуном".
Что важно понимать, она действительно отличается от двух известных версий этой ракеты — противокорабельной Р-360 и РК360Л, так называемого "Длинного Нептуна".
Согласно данным аналитиков, диаметр "Пузатого Нептуна" соответствует противокорабельной версии (38 см), как, вероятнее всего, и размах крыльев и общая длина (4,5 метра без ускорителя).
Также нельзя исключать вариант, когда за счет уменьшения топлива и дальности увеличивается размер боевой части.
Это также делает вероятным предположение, что "Пузатый Нептуп" имеет дальность в условные 300 км, но вес боевой части более 150 кг, как на противокорабельной Р-360.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-