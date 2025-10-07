Минобороны показало "Пузатый Нептун" — что известно о новой ракете

Глава Минобороны Украины Денис Шмигаль опубликовал серию фото, сделанных во время демонстрации представителям НАТО возможностей украинского ВПК. На них аналитики заметили новую версию крылатой ракеты "Нептун", которая, вероятно, ранее не упоминалась в открытых источниках. В сети ее уже прозвали “Пузатым Нептуном”, а официальное название до сих пор неизвестно.

Украина создает разные версии "Нептунов"

Аналитики Defense Express, просмотрев новые фото Минобороны Украины, сразу обратили внимание на ракету Р-360 с довольно необычными утолщениями внутри корпуса.

Из-за отсутствия известного индекса ее прозвали "Пузатым Нептуном".

Что важно понимать, она действительно отличается от двух известных версий этой ракеты — противокорабельной Р-360 и РК360Л, так называемого "Длинного Нептуна".

Согласно данным аналитиков, диаметр "Пузатого Нептуна" соответствует противокорабельной версии (38 см), как, вероятнее всего, и размах крыльев и общая длина (4,5 метра без ускорителя).

А вот утолщение — это, с большой долей вероятности, конформные баки с топливом, позволяющие увеличивать дальность полета ракеты. Напомним, что в Р-360 заявлена дальность 280 км, для "Длинного Нептуна" — 1000 км. Поэтому, учитывая классические градации целевых дальностей, вполне логичным будет предположить, что "Пузатый Нептун" летит на 500 км, — пишет Defense Express. Поделиться

Фото: facebook.com/dshmyhal

Также нельзя исключать вариант, когда за счет уменьшения топлива и дальности увеличивается размер боевой части.