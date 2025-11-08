Міноборони представило проєкт "Пакунок пораненого"

До кінця 2025 року Міноборони завершить закупівлю та поставку понад 450 тисяч одиниць адаптивного одягу та 50 тисяч гігієнічних наборів в рамках реалізації проєкту «Пакунок пораненого».

Міноборони реалізує проєкт “Пакунок пораненого”

Такі плани Міністерства оборони України були озвучені під час виїзного засідання Ради безбар’єрності, яке відбулося під головуванням Прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та за участі Першої леді України Олени Зеленської.

Це частина виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

Ініціатива «Пакунок пораненого» є системним кроком для вирішення проблем військовослужбовців, які виникають під час лікування та реабілітації після поранення.

«Пакунок пораненого» — це комплексне та централізоване забезпечення адаптивним одягом та засобами особистої гігієни, яке дозволяє розв'язувати питання у трьох вимірах:

фізичний: звичайний одяг не пристосований для військових з апаратами зовнішньої фіксації чи об’ємними пов'язками. Це створює постійний дискомфорт;

психологічний: відсутність функціонального одягу змушує пораненого почуватися залежним від сторонньої допомоги. Воїни часто прибувають до шпиталів з району бойових дій без жодних особистих речей;

медичний: лікарям складно отримати швидкий доступ до ран для огляду та маніпуляцій, не завдаючи пацієнту додаткового болю.

Міноборони розробило та розпочало закупки адаптивного одягу, який має вільний крій та текстильні застібки ("липучки"). Такі особливості конструкції дозволяють медикам отримати миттєвий та безболісний доступ до уражених ділянок, а військовослужбовець має змогу почуватися більш комфортно та автономно.

“Пакунок пораненого”

Це практичне втілення безбар’єрності: одяг адаптується до потреб людини, а не людина змушена пристосовуватись до незручних умов. При цьому враховуються окремі потреби жінок та чоловіків.

На сьогоднішній день вже передано 50 тисяч предметів адаптивного одягу, які першочергово направлено до військово-медичних закладів у прифронтових та прикордонних областях: Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій.

Наразі у процесі отримання ще 26 тисяч предметів (включно з фуфайками, взуттям та додатковими штанами і шортами). Вони будуть спрямовані на дозабезпечення на різних етапах евакуації — у військово-медичні клінічні центри, госпіталі та реабілітаційні заклади.