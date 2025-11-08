Минобороны представило проект "Пакет раненого"
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны представило проект "Пакет раненого"

Минобороны Украины
Минобороны
Читати українською

До конца 2025 года Минобороны завершит закупку и поставку более 450 тысяч единиц адаптивной одежды и 50 тысяч гигиенических наборов в рамках реализации проекта «Пакет раненого».

Главные тезисы

  • Минобороны Украины реализует проект “Пакет раненого”, закупая адаптивную одежду и гигиенические наборы для более чем 450 тысяч военнослужащих до 2025 года.
  • Инициатива направлена на решение проблем военнослужащих во время лечения и реабилитации после получения ранений, обеспечивая комфорт и автономию.
  • Адаптивная одежда Минобороны позволяет медикам получить быстрый и безболезненный доступ к раненым участкам, улучшая процесс оказания помощи военнослужащим.

Минобороны реализует проект "Пакет раненого"

Такие планы Министерства обороны Украины были озвучены на выездном заседании Совета безбарьерности, которое состоялось под председательством Премьер-министра Украины Юлии Свириденко и при участии Первой леди Украины Елены Зеленской.

Это часть выполнения Плана мероприятий на 2025-2026 годы по реализации Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года.

Инициатива «Пакет раненого» является системным шагом для решения проблем военнослужащих, возникающих во время лечения и реабилитации после ранения.

«Пакет раненого» — это комплексное и централизованное обеспечение адаптивной одеждой и средствами личной гигиены, позволяющее решать вопросы в трех измерениях:

  • физическая: обычная одежда не приспособлена для военных с аппаратами наружной фиксации или объемными повязками. Это создает постоянный дискомфорт;

  • психологический: отсутствие функциональной одежды заставляет раненого чувствовать себя зависимым от посторонней помощи. Воины часто прибывают в госпитали из района боевых действий без личных вещей;

  • медицинский: врачам сложно получить быстрый доступ к ранам для осмотра и манипуляций, не причиняя пациенту дополнительной боли.

Минобороны разработало и приступило к закупкам адаптивной одежды, которая имеет свободный крой и текстильные застежки ("липучки"). Такие особенности конструкции позволяют медикам получить мгновенный и безболезненный доступ к пораженным участкам, а военнослужащий может чувствовать себя более комфортно и автономно.

"Упаковка раненого"

Это практическое воплощение безбарьерности: одежда адаптируется к потребностям человека, а не вынужден приспосабливаться к неудобным условиям. При этом учитываются отдельные потребности женщин и мужчин.

На сегодняшний день уже передано 50 тысяч предметов адаптивной одежды, которые в первую очередь направлены в военно-медицинские учреждения в прифронтовых и приграничных областях: Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской.

Сейчас в процессе получения еще 26 тысяч предметов (включая фуфайки, обувь и дополнительные штаны и шорты). Они будут направлены на обеспечение на разных этапах эвакуации — в военно-медицинские клинические центры, госпитали и реабилитационные учреждения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минобороны высказало свою позицию насчет скандального закона о наказании военных
Министерство обороны Украины
Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минобороны показало "Пузатый Нептун" — что известно о новой ракете
Украина создает разные версии "Нептунов"?
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Снабжение оружием ВСУ. Минобороны Украины заключило 20 контрактов с партнерами
Денис Шмыгаль
гранатомет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?