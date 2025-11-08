Минобороны представило проект "Пакет раненого"

До конца 2025 года Минобороны завершит закупку и поставку более 450 тысяч единиц адаптивной одежды и 50 тысяч гигиенических наборов в рамках реализации проекта «Пакет раненого».

Минобороны реализует проект "Пакет раненого"

Такие планы Министерства обороны Украины были озвучены на выездном заседании Совета безбарьерности, которое состоялось под председательством Премьер-министра Украины Юлии Свириденко и при участии Первой леди Украины Елены Зеленской.

Это часть выполнения Плана мероприятий на 2025-2026 годы по реализации Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года.

Инициатива «Пакет раненого» является системным шагом для решения проблем военнослужащих, возникающих во время лечения и реабилитации после ранения.

«Пакет раненого» — это комплексное и централизованное обеспечение адаптивной одеждой и средствами личной гигиены, позволяющее решать вопросы в трех измерениях:

физическая: обычная одежда не приспособлена для военных с аппаратами наружной фиксации или объемными повязками. Это создает постоянный дискомфорт;

психологический: отсутствие функциональной одежды заставляет раненого чувствовать себя зависимым от посторонней помощи. Воины часто прибывают в госпитали из района боевых действий без личных вещей;

медицинский: врачам сложно получить быстрый доступ к ранам для осмотра и манипуляций, не причиняя пациенту дополнительной боли.

Минобороны разработало и приступило к закупкам адаптивной одежды, которая имеет свободный крой и текстильные застежки ("липучки"). Такие особенности конструкции позволяют медикам получить мгновенный и безболезненный доступ к пораженным участкам, а военнослужащий может чувствовать себя более комфортно и автономно.

"Упаковка раненого"

Это практическое воплощение безбарьерности: одежда адаптируется к потребностям человека, а не вынужден приспосабливаться к неудобным условиям. При этом учитываются отдельные потребности женщин и мужчин.

На сегодняшний день уже передано 50 тысяч предметов адаптивной одежды, которые в первую очередь направлены в военно-медицинские учреждения в прифронтовых и приграничных областях: Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской.

Сейчас в процессе получения еще 26 тысяч предметов (включая фуфайки, обувь и дополнительные штаны и шорты). Они будут направлены на обеспечение на разных этапах эвакуации — в военно-медицинские клинические центры, госпитали и реабилитационные учреждения.