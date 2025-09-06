Минобороны высказало свою позицию насчет скандального закона о наказании военных
Минобороны высказало свою позицию насчет скандального закона о наказании военных

Министерство обороны Украины
Минобороны
Министерство обороны провело консультации с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно законопроектов, вызвавших общественный резонанс.

Главные тезисы

  • Минобороны выступает за создание Военного омбудсмана как важного защитника прав военнослужащих и их семей.
  • Министерство обороны поддерживает позицию по доработке законопроекта № 13452, чтобы избежать ограничения судебной справедливости и индивидуального подхода к наказанию.

Минобороны высказало свою позицию по закону № 13452

Министерство и парламентарии достигли договоренности о полной поддержке поданного в парламент Президентом Украины проекта закона «О Военном омбудсмане».

Законопроектом предусмотрено, что Офис Военного омбудсмана станет вспомогательным органом при Президенте Украины, а сам Военный омбудсман — это гражданское лицо, которое будет иметь доверие защитников и их семей и будет ответственно за защиту прав:

  • военнослужащих всех сил обороны Украины;

  • полицейских, вовлеченных в боевые действия;

  • иностранцев и лиц без гражданства, служащих в ВСУ;

  • других категорий лиц, определенных законом.

В Министерстве обороны убеждены, что создание нового для Украины института военного омбудсмана является необходимым элементом в архитектуре справедливости для военнослужащих.

В то же время, Министерство обороны Украины поддерживает позицию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о необходимости исключения из законопроекта № 13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

Предложенные в законопроекте изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов.

Минобороны считает, что законопроект № 13452 нуждается в доработке совместно с профильными комитетами ВРУ. Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости. Министерство последовательно выступает за то, чтобы военные, сегодня защищающие нашу страну, могли защитить свои права.

