Минобороны высказало свою позицию насчет скандального закона о наказании военных

Министерство обороны провело консультации с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно законопроектов, вызвавших общественный резонанс.
Главные тезисы
- Минобороны выступает за создание Военного омбудсмана как важного защитника прав военнослужащих и их семей.
- Министерство обороны поддерживает позицию по доработке законопроекта № 13452, чтобы избежать ограничения судебной справедливости и индивидуального подхода к наказанию.
Минобороны высказало свою позицию по закону № 13452
Министерство и парламентарии достигли договоренности о полной поддержке поданного в парламент Президентом Украины проекта закона «О Военном омбудсмане».
Законопроектом предусмотрено, что Офис Военного омбудсмана станет вспомогательным органом при Президенте Украины, а сам Военный омбудсман — это гражданское лицо, которое будет иметь доверие защитников и их семей и будет ответственно за защиту прав:
военнослужащих всех сил обороны Украины;
полицейских, вовлеченных в боевые действия;
иностранцев и лиц без гражданства, служащих в ВСУ;
других категорий лиц, определенных законом.
В Министерстве обороны убеждены, что создание нового для Украины института военного омбудсмана является необходимым элементом в архитектуре справедливости для военнослужащих.
В то же время, Министерство обороны Украины поддерживает позицию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о необходимости исключения из законопроекта № 13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.
Предложенные в законопроекте изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов.
