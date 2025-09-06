Міноборони висловило свою позицію щодо скандального закону про покарання військових
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони висловило свою позицію щодо скандального закону про покарання військових

Міністерство оборони України
Міноборони

Міністерство оборони провело консультації з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності і з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів, які викликали суспільний резонанс.

Головні тези:

  • Міноборони підтримує створення Військового омбудсмана як важливого захисника прав військовослужбовців та їхніх родин.
  • Офіс Військового омбудсмана стане допоміжним органом при Президентові України та відповідатиме за захист прав різних категорій осіб, включаючи військовослужбовців і поліцейських.
  • Міноборони підтримує позицію щодо доопрацювання законопроєкту № 13452, оскільки запропоновані зміни можуть обмежити судову справедливість та індивідуальний підхід у покаранні.

Міноборони висловило свою позицію щодо закону № 13452

Міністерство та парламентарі досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту Президентом України проєкту закону «Про Військового омбудсмана».

Законопроєктом передбачено, що Офіс Військового омбудсмана стане допоміжним органом при Президентові України, а сам Військовий омбудсман — це цивільна особа, яка матиме довіру захисників та їхніх родин і буде відповідальною за захист прав:

  • військовослужбовців усіх Сил оборони України;

  • поліцейських, залучених у бойових діях;

  • іноземців і осіб без громадянства, які служать у ЗСУ;

  • інших категорій осіб, визначених законом.

У Міністерстві оборони переконані, що створення нової для України інституції військового омбудсмана є необхідним елементом в архітектурі справедливості для військовослужбовців.

Водночас Міністерство оборони України підтримує позицію Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту № 13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів.

Міноборони вважає, що законопроєкт № 13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Закон щодо НАБУ і САП. У містах України продовжуються акції протесту
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Рада підтримала законопроєкт Зеленського щодо незалежності НАБУ і САП
Рада
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський підписав закон щодо відновлення незалежності НАБУ і САП
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?