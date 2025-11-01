Снабжение оружием ВСУ. Минобороны Украины заключило 20 контрактов с партнерами

Министерство обороны Украины в рамках "Данской модели", инициативы PURL и Коалиции способностей заключило 20 контрактов с оборонными ведомствами стран-партнеров и подписало договоры с 17 государствами-партнерами НАТО.
Главные тезисы
- Минобороны Украины заключило 20 контрактов с партнерами на поставку оружия для ВСУ по инициативам PURL и Коалиции способностей.
- Сумма вкладов в рамках инициативы PURL составила 2,8 млрд долларов, а в первые пакеты вошли системы ПВО/ПРО, ракеты и боеприпасы.
- За последние три месяца было заключено 20 контрактов на общую сумму более 1,4 млрд евро.
Минобороны Украины заключило 20 контрактов с партнерами по поставке оружия для ВСУ
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Систематически работаем с партнерами по наращиванию количества вооружения для ВСУ и в рамках других оборонных инициатив и проектов.
По словам министра, 17 государств-партнеров НАТО взяли на себя обязательство по участию в инициативе PURL по закупке американского оружия.
Общая сумма взносов составила 2,8 млрд. долларов. В первые четыре пакета оружия на сумму более 2 млрд долларов вошли системы ПВО/ПРО и ракеты к ним, боеприпасы GMLRS к РСЗО HIMARS, артиллерийские выстрелы 155-го калибра увеличенной дальности.
В рамках Коалиции возможностей партнеры поставили более миллиона боеприпасов, десятков систем ПВО/ПРО и более тысячи ракет-перехватчиков в эти системы.
