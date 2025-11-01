Снабжение оружием ВСУ. Минобороны Украины заключило 20 контрактов с партнерами
Снабжение оружием ВСУ. Минобороны Украины заключило 20 контрактов с партнерами

Денис Шмыгаль
гранатомет
Министерство обороны Украины в рамках "Данской модели", инициативы PURL и Коалиции способностей заключило 20 контрактов с оборонными ведомствами стран-партнеров и подписало договоры с 17 государствами-партнерами НАТО.

  • Минобороны Украины заключило 20 контрактов с партнерами на поставку оружия для ВСУ по инициативам PURL и Коалиции способностей.
  • Сумма вкладов в рамках инициативы PURL составила 2,8 млрд долларов, а в первые пакеты вошли системы ПВО/ПРО, ракеты и боеприпасы.
  • За последние три месяца было заключено 20 контрактов на общую сумму более 1,4 млрд евро.

Минобороны Украины заключило 20 контрактов с партнерами по поставке оружия для ВСУ

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По "Данской модели" за последние три месяца министерство заключило 20 контрактов с оборонными ведомствами стран-партнеров и компаниями-производителями на общую сумму более 1,4 млрд евро. Всего в рамках модели уплачено 427,8 млн. евро в пользу украинских производителей. Оформлен новый транш финансирования в рамках модели на сумму 825,9 млн. евро.

Систематически работаем с партнерами по наращиванию количества вооружения для ВСУ и в рамках других оборонных инициатив и проектов.

По словам министра, 17 государств-партнеров НАТО взяли на себя обязательство по участию в инициативе PURL по закупке американского оружия.

Общая сумма взносов составила 2,8 млрд. долларов. В первые четыре пакета оружия на сумму более 2 млрд долларов вошли системы ПВО/ПРО и ракеты к ним, боеприпасы GMLRS к РСЗО HIMARS, артиллерийские выстрелы 155-го калибра увеличенной дальности.

В рамках Коалиции возможностей партнеры поставили более миллиона боеприпасов, десятков систем ПВО/ПРО и более тысячи ракет-перехватчиков в эти системы.

