Украина планирует взять кредит у Польши для закупки вооружения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина просит у Польши предоставить кредит на закупку вооружения на сумму 120 млн евро.

Украина закупит польское оружие в кредит: что известно

На совместной пресс-конференции Сибига и вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский говорили сразу о трех пакетах польской военной помощи для Украины.

Коснулись вопроса дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере. Мы поблагодарили за 46-й пакет, обсудившие следующие пакеты, которые готовятся к польской стороне. эффективности наших воинов. Но вот, например, системы «Перун» (ПЗРК Piorun, — ред.). Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Ценой этого кредита Украина готова приобрести у Польши продукцию их оборонной отрасли.

У Польши есть хорошие традиции производства продукции «оборонки», и мы готовы рассматривать возможность их закупки. Украина в этом заинтересована, и я еще раз это подтвердил в разговоре с господином Сикорским. Также очень эффективны польские системы «Краб» (CАУ Krab, — ред.). Поделиться

Это очевидно, отметил Сибига, что во время войны в воюющей стране оружия никогда не будет достаточно. Поэтому речь идет о сопроизводстве как на территории Украины, так и на территории Польши. Это общий интерес, это взаимовыгодный интерес и вклад в наше общее будущее.

Украина и Польша говорили о кредите на сумму 120 миллионов евро.

Также в Люблине Сибига и Сикорский обсудили планы создания форума историков Люблинского треугольника.