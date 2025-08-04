Украина планирует взять кредит у Польши для закупки вооружения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина просит у Польши предоставить кредит на закупку вооружения на сумму 120 млн евро.
Главные тезисы
- Украина обратилась к Польше с запросом на предоставление кредита на сумму 120 млн евро для закупки польского вооружения.
- Договоренности между Украиной и Польшей включают в себя закупку систем Перун и Краб, сопроизводство в оборонной отрасли и создание кредитных соглашений.
- Предложенное соглашение о кредите способствует украинскому доступу к продукции польской оборонной отрасли и укреплению сотрудничества между странами.
Украина закупит польское оружие в кредит: что известно
На совместной пресс-конференции Сибига и вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский говорили сразу о трех пакетах польской военной помощи для Украины.
Ценой этого кредита Украина готова приобрести у Польши продукцию их оборонной отрасли.
Это очевидно, отметил Сибига, что во время войны в воюющей стране оружия никогда не будет достаточно. Поэтому речь идет о сопроизводстве как на территории Украины, так и на территории Польши. Это общий интерес, это взаимовыгодный интерес и вклад в наше общее будущее.
Украина и Польша говорили о кредите на сумму 120 миллионов евро.
Также в Люблине Сибига и Сикорский обсудили планы создания форума историков Люблинского треугольника.
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