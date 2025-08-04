Украина планирует взять кредит у Польши для закупки вооружения
Категория
Украина
Дата публикации

Украина планирует взять кредит у Польши для закупки вооружения

Украина
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Источник:  Укринформ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина просит у Польши предоставить кредит на закупку вооружения на сумму 120 млн евро.

Главные тезисы

  • Украина обратилась к Польше с запросом на предоставление кредита на сумму 120 млн евро для закупки польского вооружения.
  • Договоренности между Украиной и Польшей включают в себя закупку систем Перун и Краб, сопроизводство в оборонной отрасли и создание кредитных соглашений.
  • Предложенное соглашение о кредите способствует украинскому доступу к продукции польской оборонной отрасли и укреплению сотрудничества между странами.

Украина закупит польское оружие в кредит: что известно

На совместной пресс-конференции Сибига и вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский говорили сразу о трех пакетах польской военной помощи для Украины.

Коснулись вопроса дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере. Мы поблагодарили за 46-й пакет, обсудившие следующие пакеты, которые готовятся к польской стороне. эффективности наших воинов. Но вот, например, системы «Перун» (ПЗРК Piorun, — ред.).

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Ценой этого кредита Украина готова приобрести у Польши продукцию их оборонной отрасли.

У Польши есть хорошие традиции производства продукции «оборонки», и мы готовы рассматривать возможность их закупки. Украина в этом заинтересована, и я еще раз это подтвердил в разговоре с господином Сикорским. Также очень эффективны польские системы «Краб» (CАУ Krab, — ред.).

Это очевидно, отметил Сибига, что во время войны в воюющей стране оружия никогда не будет достаточно. Поэтому речь идет о сопроизводстве как на территории Украины, так и на территории Польши. Это общий интерес, это взаимовыгодный интерес и вклад в наше общее будущее.

Украина и Польша говорили о кредите на сумму 120 миллионов евро.

Также в Люблине Сибига и Сикорский обсудили планы создания форума историков Люблинского треугольника.

Сегодня как украинская, так и польская стороны начали выдавать соответствующие разрешения на поисковые и эксгумационные работы. А если брать польскую сторону, то уже в одном из населённых пунктов на территории Украины проведены поисковые и эксгумационные работы. Это очень важно. Этот вопрос, столько лет портивший наши дружеские отношения, нужно снять именно в такой коннотации. Оно должно дальше правильно развиваться, и на этом треке не должно быть никаких препятствий.

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