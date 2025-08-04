Україна планує взяти кредит у Польщі для закупівлі озброєння

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна просить у Польщі надати кредит на закупівлю озброєння на суму 120 млн євро.

Україна закупить польську зброю у кредит: що відомо

На спільній пресконференції Сибіга і віцепрем’єр-міністр Польщі Радослав Сікорський говорили одразу про три пакети польської військової допомоги для України.

Торкнулися питання подальшої взаємодії в оборонній сфері. Ми подякували за 46-й пакет, обговорили наступні пакети, які готуються польською стороною. Безумовно, ми завжди доводимо до наших партнерів ключові пріоритети, які зараз потрібні нашому воїну на полі бою. Я не буду розкривати ті теми, тому що вони чутливі й люблять тишу. Ворог дізнається про ці рішення на полі бою, по ефективності наших воїнів. Але ось, наприклад, системи «Перун» (ПЗРК Piorun, — ред.). Польські «Перуни» дуже ефективні, вони перевірені на полі бою, і ми готові їх купувати. І це було однією з тем обговорення з паном Сікорським на предмет можливості отримання кредиту. Андрій Сибіга Міністр іноземних справ України

Коштом цього кредиту Україна готова придбати у Польщі продукцію їхньої оборонної галузі.

Польща має хороші традиції виробництва продукції «оборонки», і ми готові розглядати можливість їх закупівлі. Україна зацікавлена у цьому, і я ще раз це підтвердив у розмові з паном Сікорським. Також дуже ефективними є польські системи «Краб» (CАУ Krab, — ред.). Поширити

Це очевидно, зазначив Сибіга, що під час війни у воюючій країні зброї ніколи не буде достатньо. Тому йдеться і про співвиробництво як на території України, так і на території Польщі. Це спільний інтерес, це взаємовигідний інтерес, і це внесок у наше спільне майбутнє.

Україна і Польща говорила про кредит на суму 120 мільйонів євро.

Також у Любліні Сибіга і Сікорський обговорили плани започаткування форуму істориків Люблінського трикутника.