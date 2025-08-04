Україна планує взяти кредит у Польщі для закупівлі озброєння

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна просить у Польщі надати кредит на закупівлю озброєння на суму 120 млн євро.
Головні тези:
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір України звернутися до Польщі за кредитом на закупівлю польської зброї на суму 120 млн євро.
- Обговорення між Україною та Польщею включає такі теми, як закупівля систем «Перун» та «Краб», співвиробництво в оборонній галузі та створення кредитних угод.
- Угода про кредит може забезпечити Україні доступ до продукції польської оборонної галузі та сприяти співпраці між країнами.
Україна закупить польську зброю у кредит: що відомо
На спільній пресконференції Сибіга і віцепрем’єр-міністр Польщі Радослав Сікорський говорили одразу про три пакети польської військової допомоги для України.
Коштом цього кредиту Україна готова придбати у Польщі продукцію їхньої оборонної галузі.
Це очевидно, зазначив Сибіга, що під час війни у воюючій країні зброї ніколи не буде достатньо. Тому йдеться і про співвиробництво як на території України, так і на території Польщі. Це спільний інтерес, це взаємовигідний інтерес, і це внесок у наше спільне майбутнє.
Україна і Польща говорила про кредит на суму 120 мільйонів євро.
Також у Любліні Сибіга і Сікорський обговорили плани започаткування форуму істориків Люблінського трикутника.
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