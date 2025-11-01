Постачання зброї для ЗСУ. Міноборони України уклало 20 контрактів із партнерами

Міністерство оборони України в рамках “Данської моделі”, ініціативи PURL та Коаліції спроможностей уклало 20 контрактів з оборонними відомствами країн-партнерів та підписало договори з 17 державами-партнерами НАТО.
Головні тези:
- Міноборони України уклало 20 контрактів щодо постачання зброї для ЗСУ з оборонними відомствами країн-партнерів та підписало договори з 17 державами-партнерами НАТО.
- За
- Денис Шмигаль уточнив, що загальна сума внесків в рамках ініціативи PURL склала 2,8 млрд дол, а у перші пакети зброї увійшли системи ППО/ПРО, ракети, артилерійські постріли та боєприпаси.
Міноборони України уклало 20 контрактів з партнерами щодо постачання зброї для ЗСУ
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Систематично працюємо з партнерами над нарощенням кількості озброєння для ЗСУ і в межах інших оборонних ініціатив та проєктів.
За словами міністра, 17 держав-партнерів НАТО взяли на себе зобов’язання щодо участі в ініціативі PURL із закупівлі американської зброї.
Загальна сума внесків склала 2,8 млрд доларів. До перших чотирьох пакетів зброї на суму понад 2 млрд доларів увійшли системи ППО/ПРО та ракети до них, боєприпаси GMLRS до РСЗВ HIMARS, артилерійські постріли 155-го калібру збільшеної дальності.
У рамках Коаліції спроможностей партнери поставили більше мільйона боєприпасів, десятків систем ППО/ПРО та більше тисячі ракет-перехоплювачів до цих систем.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-