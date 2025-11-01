Постачання зброї для ЗСУ. Міноборони України уклало 20 контрактів із партнерами
Постачання зброї для ЗСУ. Міноборони України уклало 20 контрактів із партнерами

Міністерство оборони України в рамках “Данської моделі”, ініціативи PURL та Коаліції спроможностей уклало 20 контрактів з оборонними відомствами країн-партнерів та підписало договори з 17 державами-партнерами НАТО.

  • Міноборони України уклало 20 контрактів щодо постачання зброї для ЗСУ з оборонними відомствами країн-партнерів та підписало договори з 17 державами-партнерами НАТО.
  За
  • Денис Шмигаль уточнив, що загальна сума внесків в рамках ініціативи PURL склала 2,8 млрд дол, а у перші пакети зброї увійшли системи ППО/ПРО, ракети, артилерійські постріли та боєприпаси.

Міноборони України уклало 20 контрактів з партнерами щодо постачання зброї для ЗСУ

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За “Данською моделлю” протягом останніх трьох місяців міністерство уклало 20 контрактів з оборонними відомствами країн-партнерів та компаніями-виробниками на загальну суму понад 1,4 млрд євро. Загалом в межах моделі сплачено 427,8 млн євро на користь українських виробників. Оформлено новий транш фінансування в межах моделі на суму 825,9 млн євро.

Систематично працюємо з партнерами над нарощенням кількості озброєння для ЗСУ і в межах інших оборонних ініціатив та проєктів.

За словами міністра, 17 держав-партнерів НАТО взяли на себе зобов’язання щодо участі в ініціативі PURL із закупівлі американської зброї.

Загальна сума внесків склала 2,8 млрд доларів. До перших чотирьох пакетів зброї на суму понад 2 млрд доларів увійшли системи ППО/ПРО та ракети до них, боєприпаси GMLRS до РСЗВ HIMARS, артилерійські постріли 155-го калібру збільшеної дальності.

У рамках Коаліції спроможностей партнери поставили більше мільйона боєприпасів, десятків систем ППО/ПРО та більше тисячі ракет-перехоплювачів до цих систем.

