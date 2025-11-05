Міноборони РФ цинічно запропонувало Путіну провести повномасштабні ядерні випробування

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що Росії потрібно підготувати повномасштабні ядерні випробування "через дії США".

У РФ готуються до повномасштабних ядерних випробувань

Про це Бєлоусов під час наради нелегітимного президента РФ Володимира Путіна з членами Ради безпеки.

США збираються розмістити в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ракети, час польоту яких від Німеччини до Центральної Росії складе 6-7 хвилин, заявив Бєлоусов. Поширити

Глава Міноборони РФ зазначив, що Москва повинна підтримувати свій ядерний потенціал і діяти адекватно у відповідь на кроки Вашингтона.

Можлива відмова США від мораторію на ядерні випробування може стати кроком до руйнування системи глобальної стратегічної стабільності, вважає Бєлоусов.

Своєю чергою Путін доручив МЗС, Міноборони, спецслужбам і відповідним цивільним відомствам підготувати пропозиції про доцільність початку робіт з підготовки до ядерних випробувань.

При цьому він брехливо заявив, що "Росія завжди неухильно дотримувалася і дотримується зобов'язань за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань і планів відійти від цих зобов'язань у нас немає". Поширити

Президент США Дональд Трамп наприкінці жовтня заявив, що доручив Пентагону "негайно розпочати випробування ядерної зброї Штатів".

Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь Путіна випробуваннями крилатої ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою.

Трамп заявив, що його країна має "достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ", і він не хоче, щоб Штати "були єдиною країною, яка не проводить випробування" ядерної зброї.