Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що Росії потрібно підготувати повномасштабні ядерні випробування "через дії США".
Головні тези:
- Міноборони РФ виступає за проведення повномасштабних ядерних випробувань у зв'язку з діями США.
- Збройні сили Росії готуються до випробувань ракет з можливим часом польоту 6-7 хвилин від Німеччини до Центральної Росії.
- Представники РФ вважають можливу відмову США від мораторію на ядерні випробування загрозою для глобальної стратегічної стабільності.
У РФ готуються до повномасштабних ядерних випробувань
Про це Бєлоусов під час наради нелегітимного президента РФ Володимира Путіна з членами Ради безпеки.
Глава Міноборони РФ зазначив, що Москва повинна підтримувати свій ядерний потенціал і діяти адекватно у відповідь на кроки Вашингтона.
Можлива відмова США від мораторію на ядерні випробування може стати кроком до руйнування системи глобальної стратегічної стабільності, вважає Бєлоусов.
Своєю чергою Путін доручив МЗС, Міноборони, спецслужбам і відповідним цивільним відомствам підготувати пропозиції про доцільність початку робіт з підготовки до ядерних випробувань.
Президент США Дональд Трамп наприкінці жовтня заявив, що доручив Пентагону "негайно розпочати випробування ядерної зброї Штатів".
Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь Путіна випробуваннями крилатої ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою.
Трамп заявив, що його країна має "достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ", і він не хоче, щоб Штати "були єдиною країною, яка не проводить випробування" ядерної зброї.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-