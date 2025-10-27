Трамп жорстко розкритикував Путіна за ракетні випробування на тлі війни проти України

Президент США Дональд Трамп відкинув повідомлення про випробування Росією крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник" і розкритикував Володимира Путіна за його заяви про нову зброю.
Головні тези:
- Президент США Трамп висміяв ракетні випробування 'Буревісника' Путіним та підкреслив наявність потужного ядерного арсеналу у США.
- Трамп зазначив, що на фоні війни в Україні Путін має зосередитися на припиненні конфлікту, а не на випробуванні нової зброї.
- Візит нелегітимного президента РФ Путіна до пункту управління військ став наголосом на успішність ракетних випробувань “Буревісника”.
Трамп посміявся над випробуванням ракет “Буревісник” Путіним
Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трамп заявив, що Сполучені Штати також мають потужний ядерний арсенал, зокрема атомні підводні човни, які розташовані поблизу російських берегів.
Американський лідер також висловив здивування тим, що Путін хвалиться ракетними випробуваннями на тлі війни в Україні.
26 жовтня нелегітимний президент РФ Володимир Путін відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Під час візиту головною темою стала доповідь про нібито "успішні" випробування ядерної ракети "Буревісник".
Ця ракета є черговим довгобудом РФ, адже роботи над нею за участі ОКБ "Новатор" стартували ще у грудні 2001 року, а вперше офіційно про проєкт заявили лише у 2018-му.
