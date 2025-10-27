Трамп жорстко розкритикував Путіна за ракетні випробування на тлі війни проти України

Президент США Дональд Трамп відкинув повідомлення про випробування Росією крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник" і розкритикував Володимира Путіна за його заяви про нову зброю.

Трамп посміявся над випробуванням ракет “Буревісник” Путіним

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трамп заявив, що Сполучені Штати також мають потужний ядерний арсенал, зокрема атомні підводні човни, які розташовані поблизу російських берегів.

Вони знають, що ми маємо атомний підводний човен — найкращий у світі — прямо біля їхнього узбережжя. Ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети. Дональд Трамп Президент США

Американський лідер також висловив здивування тим, що Путін хвалиться ракетними випробуваннями на тлі війни в Україні.

Я не думаю, що Путін повинен про це говорити, до речі. Він має закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що він повинен робити — замість того, щоб випробовувати ракети.

26 жовтня нелегітимний президент РФ Володимир Путін відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Під час візиту головною темою стала доповідь про нібито "успішні" випробування ядерної ракети "Буревісник".