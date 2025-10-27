Трамп жестко раскритиковал Путина за ракетные испытания на фоне войны против Украины

Президент США Дональд Трамп отверг сообщения об испытаниях Россией крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" и раскритиковал Владимира Путина за его заявления о новом оружии.
Главные тезисы
- Трамп отверг заявления о ракетных испытаниях Россией и покритиковал Путина за акцент на новом оружии вместо урегулирования конфликта на Украине.
- Президент США подчеркнул наличие мощного ядерного арсенала и пошутил над объявленными успехами ракетных испытаний российским лидером.
- Трамп выразил недоумение по поводу гордости Путина ракетными испытаниями в условиях длительной войны в Украине.
Трамп посмеялся над испытанием ракет "Буревестник" Путиным
Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп заявил, что Соединенные Штаты также имеют мощный ядерный арсенал, в том числе атомные подлодки, расположенные у российских берегов.
Американский лидер также выразил недоумение, что Путин хвастается ракетными испытаниями на фоне войны в Украине.
26 октября нелегитимный президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Во время визита главной темой стал доклад о якобы "успешных" испытаниях ядерной ракеты "Буревестник".
Эта ракета является очередным долгостроем РФ, ведь работы над ней с участием ОКБ "Новатор" стартовали еще в декабре 2001 года, а впервые официально о проекте заявили только в 2018 году.
