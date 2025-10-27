Трамп жестко раскритиковал Путина за ракетные испытания на фоне войны против Украины

Президент США Дональд Трамп отверг сообщения об испытаниях Россией крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" и раскритиковал Владимира Путина за его заявления о новом оружии.

Трамп посмеялся над испытанием ракет "Буревестник" Путиным

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп заявил, что Соединенные Штаты также имеют мощный ядерный арсенал, в том числе атомные подлодки, расположенные у российских берегов.

Они знают, что у нас есть атомная подлодка — лучшая в мире — прямо у их побережья. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты. Дональд Трамп Президент США

Американский лидер также выразил недоумение, что Путин хвастается ракетными испытаниями на фоне войны в Украине.

Я не думаю, что Путин должен об этом говорить, кстати. Он должен закончить войну, которая должна была длиться неделю, а теперь уже четвертый год. Вот что он должен делать — вместо того, чтобы испытывать ракеты. Поделиться

26 октября нелегитимный президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Во время визита главной темой стал доклад о якобы "успешных" испытаниях ядерной ракеты "Буревестник".