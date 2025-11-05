Минобороны РФ цинично предложило Путину провести полномасштабные ядерные испытания

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что России нужно подготовить полномасштабные ядерные испытания "из-за действий США".
Главные тезисы
- Министр обороны РФ предложил провести полномасштабные ядерные испытания из-за действий США.
- Российские вооруженные силы готовятся к испытаниям ракет с возможным временем полета 6-7 минут от Германии в Центральную Россию.
- Отказ США от моратория на ядерные испытания может стать угрозой для глобальной стратегической стабильности, считает Минобороны РФ.
В РФ готовятся к полномасштабным ядерным испытаниям
Об этом Белоусов во время совещания нелегитимного президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза.
Глава Минобороны РФ отметил, что Москва должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона.
Возможный отказ США от моратория на ядерные испытания может стать шагом к разрушению системы глобальной стратегической стабильности, считает Белоусов.
В свою очередь Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.
Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил, что поручил Пентагону "немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия Штатов".
Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне восхвалений Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.
Трамп заявил, что у его страны "достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир", и он не хочет, чтобы Штаты "были единственной страной, не проводящей испытания" ядерного оружия.
