Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что России нужно подготовить полномасштабные ядерные испытания "из-за действий США".

В РФ готовятся к полномасштабным ядерным испытаниям

Об этом Белоусов во время совещания нелегитимного президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза.

США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, время полета которых от Германии в Центральную Россию составит 6-7 минут, заявил Белоусов.

Глава Минобороны РФ отметил, что Москва должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона.

Возможный отказ США от моратория на ядерные испытания может стать шагом к разрушению системы глобальной стратегической стабильности, считает Белоусов.

В свою очередь Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.

При этом он лживо заявил, что "Россия всегда неукоснительно соблюдала и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств у нас нет".

Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил, что поручил Пентагону "немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия Штатов".

Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне восхвалений Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Трамп заявил, что у его страны "достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир", и он не хочет, чтобы Штаты "были единственной страной, не проводящей испытания" ядерного оружия.