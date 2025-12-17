Міноборони РФ вперше оголосило суму річних витрат на війну проти України

У 2025 році видатки державного бюджету РФ, витрачені на війну з Україною, становили 5,1% ВВП.
Головні тези:
- Витрати Росії на війну з Україною у 2025 році складають 5,1% ВВП.
- Міністерство оборони РФ вперше оприлюднило безпосередні витрати на війну.
- Витрати на війну становлять близько 82% від загальних видатків на національну оборону.
Росія витрачає 5,1% ВВП на війну проти України
Про це заявив міністр оборони РФ Андрій Білоусов на розширеному засіданні колегії відомства.
Зазначається, що це вперше, коли міністерство оборони розкриває безпосередні витрати на війну.
Раніше публікувалися лише загальні витрати федерального бюджету за статтею «Національна оборона», до якої включені також інвестиції в будівництво, розробку нових озброєнь та інше.
Згідно з прогнозом Мінекономрозвитку Росії, загальний обсяг російського ВВП цього року становитиме 217,3 трильйона рублів (близько $2,7 трлн). Це значить, що витрати на війну проти України можна оцінити в 11,1 трильйона рублів (близько $137 млрд).
На «Національну оборону» Росія витратить більше, ніж сумарно на «Соціальну політику» (6,9 трильйона рублів) та «Національну економіку» (4,4 трильйона).
