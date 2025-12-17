Минобороны РФ впервые объявило сумму годовых расходов на войну против Украины

В 2025 году расходы государственного бюджета РФ, израсходованные на войну с Украиной, составляли 5,1% ВВП.

Россия тратит 5,1% ВВП на войну против Украины

Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Билоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.

Отмечается, что впервые, когда министерство обороны раскрывает непосредственные расходы на войну.

Ранее публиковались лишь общие расходы федерального бюджета по статье "Национальная оборона", в которую включены также инвестиции в строительство, разработку новых вооружений и прочее.

В 2025 году, согласно данным российского Минфина, расходы на «Национальную оборону» составят 13,5 триллиона рублей (около $167 млрд), то есть на войну с Украиной будет израсходовано примерно 82% этой суммы. Поделиться

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, общий объем российского ВВП в текущем году составит 217,3 триллиона рублей (около $2,7 трлн). Это значит, что расходы на войну против Украины можно оценить в 11,1 триллиона рублей (около $137 млрд).