Минобороны РФ впервые объявило сумму годовых расходов на войну против Украины

В 2025 году расходы государственного бюджета РФ, израсходованные на войну с Украиной, составляли 5,1% ВВП.
Главные тезисы
- Расходы России на войну с Украиной в 2025 году составляют 5,1% от ВВП, что является грандиозным показателем.
- Министерство обороны впервые раскрыло непосредственные расходы на войну, представив информацию на расширенном заседании коллегии.
- Примерно 82% от общих расходов на национальную оборону направлено на войну против Украины, что значительно влияет на бюджет государства.
Россия тратит 5,1% ВВП на войну против Украины
Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Билоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
Отмечается, что впервые, когда министерство обороны раскрывает непосредственные расходы на войну.
Ранее публиковались лишь общие расходы федерального бюджета по статье "Национальная оборона", в которую включены также инвестиции в строительство, разработку новых вооружений и прочее.
Согласно прогнозу Минэкономразвития России, общий объем российского ВВП в текущем году составит 217,3 триллиона рублей (около $2,7 трлн). Это значит, что расходы на войну против Украины можно оценить в 11,1 триллиона рублей (около $137 млрд).
На «Национальную оборону» Россия потратит больше, чем суммарно на «Социальную политику» (6,9 триллиона рублей) и «Национальную экономику» (4,4 триллиона).
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-