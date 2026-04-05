Міноборони скасувало 56 паперових документів у військових частинах

Автоматизували переведення військового майна в експлуатацію : тепер не потрібно змінювати категорію майна з «1» (нове) на «2» (експлуатація) через паперові акти — це відбувається в системі без зайвих дій з боку військових.

Спростили постачання товарів оборонного призначення : вони розподіляються до військових частин за накладною, а акт для оплати формується паралельно — не треба чекати підписів акту, щоб віддати майно підрозділам.

Зробили гнучкішим облік безпілотників: їх можна розукомплектувати одразу після надходження до частини і обліковувати компоненти окремо. Це дає змогу передавати підрозділам саме те, що їм потрібно в моменті. Наприклад, якщо підрозділ уже має пускову установку і станцію керування, а потребує лише борта, його можна передати лише його — без очікування чи списання всього комплексу.