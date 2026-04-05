Міноборони скасувало 56 паперових документів у військових частинах
Міноборони України
Міністерство оборони України заявило, що має намір усунути всю зайву бюрократію, а також спростити службу військовим. З цією метою вже оновили накази №440, №300, №81 та №35. Там, де вже ведеться цифровий облік військового майна (працює система Управління логістичним забезпеченням або системи для військових частин), необхідно відмовитись від паперових журналів, книг і звітів. Якщо дані вже внесені в систему — дублювати їх на папері заборонено.

Головні тези:

  • Наразі вкрай важливо зменшити паперову роботу та прискорити забезпечення підрозділів.
  • Головна мета — швидший і зручніший облік та більше часу на бойові завдання.

Кого воно стосується

Найбільше змін відчують військові частини — для них скасовано 56 паперових документів.

Також менше паперової роботи буде:

  • у службах забезпечення органів військового управління — мінус 28 документів;

  • у підрозділах територіального забезпечення — 16;

  • на складах — 12;

  • у підрозділах — 15.

Тобто паперовий облік скорочується на всіх рівнях — від підрозділу до органів управління.

Що спростили

Також спростили конкретні процеси, щоб зменшити паперову роботу та прискорити забезпечення підрозділів:

  • Автоматизували переведення військового майна в експлуатацію: тепер не потрібно змінювати категорію майна з «1» (нове) на «2» (експлуатація) через паперові акти — це відбувається в системі без зайвих дій з боку військових.

  • Спростили постачання товарів оборонного призначення: вони розподіляються до військових частин за накладною, а акт для оплати формується паралельно — не треба чекати підписів акту, щоб віддати майно підрозділам.

  • Зробили гнучкішим облік безпілотників: їх можна розукомплектувати одразу після надходження до частини і обліковувати компоненти окремо. Це дає змогу передавати підрозділам саме те, що їм потрібно в моменті. Наприклад, якщо підрозділ уже має пускову установку і станцію керування, а потребує лише борта, його можна передати лише його — без очікування чи списання всього комплексу.

Результат — швидший і зручніший облік та більше часу на бойові завдання.

