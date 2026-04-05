Минобороны отменило 56 бумажных документов в воинских частях
Что меняет решение Минобороны Украины
Министерство обороны Украины заявило, что намерено устранить всю лишнюю бюрократию, а также упростить службу военным. С этой целью уже обновили приказы №440, №300, №81 и №35. Там, где уже ведется цифровой учет военного имущества (работает система управления логистическим обеспечением или системы для воинских частей), необходимо отказаться от бумажных журналов, книг и отчетов. Если данные уже внесены в систему, дублировать их на бумаге запрещено.

  • В настоящее время крайне важно уменьшить бумажную работу и ускорить обеспечение подразделений.
  • Главная цель – более быстрый и более удобный учет и больше времени на боевые задания.

Кого оно касается

Больше всего изменений почувствуют воинские части — для них отменены 56 бумажных документов.

Также меньше бумажной работы будет:

  • в службах обеспечения органов военного управления — минус 28 документов;

  • в подразделениях территориального обеспечения — 16;

  • на складах — 12;

  • в подразделениях — 15.

То есть бумажный учет сокращается на всех уровнях — от подразделения до органов управления.

Что упростили

Также упростили конкретные процессы, чтобы уменьшить бумажную работу и ускорить обеспечение подразделений:

  • Автоматизировали перевод военного имущества в эксплуатацию : теперь не нужно менять категорию имущества с «1» (новое) на «2» (эксплуатация) через бумажные акты — это происходит в системе без лишних действий со стороны военных.

  • Упростили поставки товаров оборонного назначения : они распределяются в воинские части по накладной, а акт для оплаты формируется параллельно — не нужно ждать подписей акта, чтобы отдать имущество подразделениям.

  • Сделали более гибким учет беспилотников : их можно разукомплектовать сразу после поступления в часть и учитывать компоненты отдельно. Это позволяет передавать подразделениям именно то, что им нужно в данный момент. Например, если у подразделения уже есть пусковая установка и станция управления, а требуется только борт, его можно передать только его — без ожидания или списания всего комплекса.

Результат — более быстрый и более удобный учет и больше времени на боевые задания.

