У Парижі була підписана технічна угода щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення між Міністерствами оборони України та Франції.

Міноборони України і Франції домовилися про взаємне державне гарантування якості

Відповідну угоду з української сторони підписав заступник глави оборонного відомства генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у ході свого візиту до Франції.

За його словами, документ врегулює взаємодію між міністерствами країн у сфері забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення і подальшої співпраці в забезпеченні їх взаємного державного гарантування відповідно до вимог Угоди НАТО зі стандартизації STANAG 4107.

Зазначається, що це також дозволить зменшити фінансові витрати МОУ під час закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Стандартизація STANAG 4107

У відомстві пояснили, що взаємодія між державами-членами НАТО, агенціями, установами у сфері забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до Угоди НАТО зі стандартизації STANAG 4107 "Взаємне визнання державного гарантування якості та застосування союзних публікацій з гарантування/забезпечення якості" (AQAP).

Метою STANAG 4107 є відповідність вимогам взаємосумісності. Зокрема йдеться про процеси, процедури, положення та умови, за яких забезпечення взаємного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення має здійснюватися відповідним уповноваженим органом однієї держави-члена НАТО на вимогу іншої, або організації альянсу на основі вимог публікацій НАТО забезпечення якості AQAP під час закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення.