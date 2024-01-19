Минобороны Украины и Франции договорились о взаимном государственном гарантировании качества
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Политика
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Минобороны Украины и Франции договорились о взаимном государственном гарантировании качества

Минобороны Украины
франция
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В Париже было подписано техническое соглашение о взаимном принятии государственного гарантирования качества товаров, работ и услуг оборонного назначения между Министерствами обороны Украины и Франции.

Минобороны Украины и Франции договорились о взаимном государственном гарантировании качества

Соответствующее соглашение с украинской стороны подписал заместитель главы оборонного ведомства генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в ходе визита во Францию.

По его словам, документ урегулирует взаимодействие между министерствами стран в области обеспечения качества товаров, работ и услуг оборонного назначения и дальнейшего сотрудничества в обеспечении их взаимного государственного гарантирования в соответствии с требованиями Соглашения НАТО по стандартизации STANAG 4107.

Это также позволит уменьшить финансовые затраты МОУ при закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения .

Стандартизация STANAG 4107

В ведомстве пояснили, что взаимодействие между государствами-членами НАТО, агентствами, учреждениями в области качества товаров, работ и услуг оборонного назначения осуществляется в соответствии с Соглашением НАТО по стандартизации STANAG 4107 "Взаимное признание государственного гарантирования качества и применение союзных публикаций по гарантированию/обеспечению качества" (AQAP).

Целью STANAG 4107 является соответствие требованиям взаимосовместимости. В частности, речь идет о процессах, процедурах, положениях и условиях, при которых обеспечение взаимного гарантирования качества товаров, работ и услуг оборонного назначения должно осуществляться соответствующим уполномоченным органом одного государства-члена НАТО по требованию другого или организации альянса на основе требований публикаций НАТО обеспечения качества AQAP под время закупки продуктов, работ и услуг оборонного назначения.

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