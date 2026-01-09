Міноборони України починає впроваджувати IT-вертикаль у ЗСУ — що це означає
Міноборони України починає впроваджувати IT-вертикаль у ЗСУ — що це означає

Міноборони України
цифровізація

Міноборони України переходить до практичної реалізації IT-вертикалі у Збройних силах. Першим підрозділом, який впроваджує посади фахівців із цифрової трансформації, стала Державна спеціальна служба транспорту.

Головні тези:

  • Міноборони України реалізує побудову IT-вертикалі у ЗСУ з метою цифрового розвитку та підвищення ефективності військових структур.
  • Державна спеціальна служба транспорту є першим підрозділом, який впроваджує фахівців з цифрової трансформації у Мінобороні.
  • Фахівці із цифрової трансформації будуть відповідати за впровадження цифрових систем у Збройних силах та розвиток IT-культури у війську.

Міноборони реалізує побудову IT-вертикалі у ЗСУ

Міноборони України впроваджує IT-вертикаль у війську — систему підрозділів і посад, відповідальних за цифровий розвиток, цифрові трансформації та цифровізацію.

Про цей підхід уперше оголосили у грудні під час Digital Defence Forum, а нині ініціатива переходить до етапу реалізації.

Першим підрозділом Міноборони, який затвердив нову штатну структуру та почав її впровадження, стала Державна спеціальна служба транспорту. У січні в ДССТ планують створити 46 IT-посад.

Фахівці з цифрової трансформації поетапно з’являться на всіх рівнях управління — від батальйону до Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони.

Вони відповідатимуть за впровадження цифрових систем у підрозділах, збір зворотного зв’язку, формування запитів на нові цифрові рішення, а також розвиток IT-культури у війську.

Надалі аналогічні посади планують запровадити в інших родах і видах військ, а також у структурних підрозділах Міноборони та Генштабу ЗСУ. Вакансії керівників підрозділів цифрової трансформації стратегічного рівня вже відкриті. Подати заявку можна через партнерів Міноборони на платформі Lobby X.

Фахівці з цифрової трансформації до рівня батальйону будуть нашими координаторами і експертами на місцях. Ми прагнемо, щоб досвідчені спеціалісти працювали у війську на ролях, які відповідають їхній професійній компетенції ,— зазначила заступниця Міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.Оксана Ферчук.

