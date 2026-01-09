Минобороны Украины начинает внедрять IT-вертикаль в ВСУ — что это значит
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны Украины начинает внедрять IT-вертикаль в ВСУ — что это значит

Минобороны Украины
цифровизация
Читати українською

Минобороны Украины переходит к практической реализации IT-вертикали в Вооруженных Силах. Первым подразделением, которое вводит должности специалистов по цифровой трансформации, стала Государственная специальная служба транспорта.

Главные тезисы

  • Минобороны Украины переходит к внедрению IT-вертикали военных структурах для цифрового развития армии.
  • Государственная специальная служба транспорта стала первым подразделением, где вводятся специалисты по цифровой трансформации.

Минобороны реализует построение IT-вертикали в ВСУ

Минобороны Украины внедряет IT-вертикаль в армии — систему подразделений и должностей, ответственных за цифровое развитие, цифровые трансформации и цифровизацию.

Об этом подходе впервые объявили в декабре на Digital Defence Forum, а ныне инициатива переходит к этапу реализации.

Первым подразделением Минобороны, которое утвердило новую штатную структуру и начало ее внедрение, стала Государственная специальная служба транспорта. В январе в ДССТ планируют создать 46 IT-должностей.

Специалисты цифровой трансформации поэтапно появятся на всех уровнях управления — от батальона до Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны.

Они будут отвечать за внедрение цифровых систем в подразделениях, сбор обратной связи, формирование запросов на новые цифровые решения, а также развитие IT-культуры в армии.

В дальнейшем аналогичные должности планируется ввести в других родах и видах войск, а также в структурных подразделениях Минобороны и Генштаба ВСУ. Вакансии руководителей подразделений цифровой трансформации стратегического уровня уже открыты. Подать заявку можно через партнеров Минобороны на платформе Lobby X.

Специалисты по цифровой трансформации до уровня батальона будут нашими координаторами и экспертами на местах. Мы стремимся, чтобы опытные специалисты работали в армии на ролях, которые соответствуют их профессиональной компетенции», — отметила заместитель Министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. Оксана Ферчук.

