Минобороны Украины начинает внедрять IT-вертикаль в ВСУ — что это значит

Минобороны Украины переходит к практической реализации IT-вертикали в Вооруженных Силах. Первым подразделением, которое вводит должности специалистов по цифровой трансформации, стала Государственная специальная служба транспорта.

Минобороны реализует построение IT-вертикали в ВСУ

Минобороны Украины внедряет IT-вертикаль в армии — систему подразделений и должностей, ответственных за цифровое развитие, цифровые трансформации и цифровизацию.

Об этом подходе впервые объявили в декабре на Digital Defence Forum, а ныне инициатива переходит к этапу реализации. Поделиться

Первым подразделением Минобороны, которое утвердило новую штатную структуру и начало ее внедрение, стала Государственная специальная служба транспорта. В январе в ДССТ планируют создать 46 IT-должностей.

Специалисты цифровой трансформации поэтапно появятся на всех уровнях управления — от батальона до Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны.

Они будут отвечать за внедрение цифровых систем в подразделениях, сбор обратной связи, формирование запросов на новые цифровые решения, а также развитие IT-культуры в армии.

В дальнейшем аналогичные должности планируется ввести в других родах и видах войск, а также в структурных подразделениях Минобороны и Генштаба ВСУ. Вакансии руководителей подразделений цифровой трансформации стратегического уровня уже открыты. Подать заявку можно через партнеров Минобороны на платформе Lobby X.