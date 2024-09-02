Міноборони України відкрило перший підземний шпиталь для військових — фото

Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій, — підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.