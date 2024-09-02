Міноборони України відкрило перший підземний шпиталь для військових — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони України відкрило перший підземний шпиталь для військових — фото

Міністерство оборони України
Шпиталь

Міноборони України ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ.

Головні тези:

  • Міноборони України відкрило перший підземний шпиталь для військових, що складається з шести сталевих бункерів із сучасним обладнанням.
  • Підземний шпиталь оснащений системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення для надання допомоги понад 100 пораненим щодня.
  • Цей проєкт є першим кроком в рамках ініціативи будівництва понад 20 підземних стабпунктів, які є важливими для збереження життів військових в умовах активних бойових операцій.
  • Міністерство оборони співпрацює з партнерами для отримання допомоги та реалізації проєктів з метою зміцнення медичної інфраструктури та підтримки оборони України.

В Україні відкрився перший підземний шпиталь для військових

Шпиталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.

Завдяки сучасному медичному обладнанню, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби.

Підземний шпиталь

Проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.

Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій, — підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.

Будівництво першого стабпункту реалізовано Міністерством оборони у співпраці з Групою Метінвест.

Ісландія та Естонія підготували пакет допомоги для ЗСУ

До пакета допомоги у листопаді 2023 року ввійшли медичне обладнання, обладнання для розмінування та боротьби з дронами.

Нам треба продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити російську агресію, — йдеться у повідомленні.

Також Естонія разом з Ісландією передасть Збройним Силам військовий госпіталь.

Він буде вже четвертим наданим Україні за участю естонської сторони.

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