Міноборони України відкрило перший підземний шпиталь для військових — фото

Міноборони України ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ.
Головні тези:
- Міноборони України відкрило перший підземний шпиталь для військових, що складається з шести сталевих бункерів із сучасним обладнанням.
- Підземний шпиталь оснащений системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення для надання допомоги понад 100 пораненим щодня.
- Цей проєкт є першим кроком в рамках ініціативи будівництва понад 20 підземних стабпунктів, які є важливими для збереження життів військових в умовах активних бойових операцій.
- Міністерство оборони співпрацює з партнерами для отримання допомоги та реалізації проєктів з метою зміцнення медичної інфраструктури та підтримки оборони України.
В Україні відкрився перший підземний шпиталь для військових
Шпиталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.
Проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.
Будівництво першого стабпункту реалізовано Міністерством оборони у співпраці з Групою Метінвест.
Ісландія та Естонія підготували пакет допомоги для ЗСУ
До пакета допомоги у листопаді 2023 року ввійшли медичне обладнання, обладнання для розмінування та боротьби з дронами.
Нам треба продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити російську агресію, — йдеться у повідомленні.
Також Естонія разом з Ісландією передасть Збройним Силам військовий госпіталь.
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