Минобороны Украины открыло первый подземный госпиталь для военных — фото

Такие подземные стабпункты критически важны для сохранения жизней наших военных. В условиях интенсивных боевых действий мы должны обеспечить максимальную защиту и скорую медицинскую помощь нашим героям. Это первый шаг в рамках масштабного проекта, который укрепит нашу медицинскую инфраструктуру и позволит еще более эффективно поддерживать защитников на передовой, — подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.