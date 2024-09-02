Минобороны Украины открыло первый подземный госпиталь для военных — фото

Минобороны Украины ввело в эксплуатацию первый подземный стабилизационный пункт для ВСУ.
Главные тезисы
- Первый подземный госпиталь для военных в Украине начал функционировать, обеспечивая поддержку для более 100 раненых ежедневно.
- Этот проект является первым шагом в создании более 20 подземных стабпунктов для сохранения жизней военных в условиях активных боевых действий.
- Поддержка строительства подземных госпиталей и поставки необходимого оборудования от международных партнеров помогают укрепить медицинскую инфраструктуру и обеспечить эффективную помощь военным на передовой.
- Масштабные проекты развития медицинской инфраструктуры и создание подземных стабпунктов высокой важности помогают защитить героических защитников Украины в условиях вооруженного конфликта.
В Украине открылся первый подземный госпиталь для военных
Госпиталь сконструирован из шести стальных бункеров, оснащенных системами вентиляции, водоснабжения и альтернативными источниками питания.
Проект является первым шагом в рамках масштабной инициативы, предусматривающей строительство более 20 таких стабпунктов.
Строительство первого стабпункта реализовано Министерством обороны по сотрудничеству с Группой Метинвест.
Исландия и Эстония подготовили пакет помощи для ВСУ
В пакет помощи в ноябре 2023 года вошли медицинское оборудование, оборудование для разминирования и борьбы с дронами.
Нам нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы остановить российскую агрессию, говорится в сообщении.
Также Эстония вместе с Исландией передаст Вооруженным Силам военный госпиталь.
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