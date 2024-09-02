Минобороны Украины открыло первый подземный госпиталь для военных — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны Украины открыло первый подземный госпиталь для военных — фото

Министерство обороны Украины
Госпиталь
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Минобороны Украины ввело в эксплуатацию первый подземный стабилизационный пункт для ВСУ.

Главные тезисы

  • Первый подземный госпиталь для военных в Украине начал функционировать, обеспечивая поддержку для более 100 раненых ежедневно.
  • Этот проект является первым шагом в создании более 20 подземных стабпунктов для сохранения жизней военных в условиях активных боевых действий.
  • Поддержка строительства подземных госпиталей и поставки необходимого оборудования от международных партнеров помогают укрепить медицинскую инфраструктуру и обеспечить эффективную помощь военным на передовой.
  • Масштабные проекты развития медицинской инфраструктуры и создание подземных стабпунктов высокой важности помогают защитить героических защитников Украины в условиях вооруженного конфликта.

В Украине открылся первый подземный госпиталь для военных

Госпиталь сконструирован из шести стальных бункеров, оснащенных системами вентиляции, водоснабжения и альтернативными источниками питания.

Благодаря современному медицинскому оборудованию, включая операционные блоки и реанимационные отделения, здесь могут оказывать помощь более 100 раненым ежесуточно.

Подземный госпиталь

Проект является первым шагом в рамках масштабной инициативы, предусматривающей строительство более 20 таких стабпунктов.

Такие подземные стабпункты критически важны для сохранения жизней наших военных. В условиях интенсивных боевых действий мы должны обеспечить максимальную защиту и скорую медицинскую помощь нашим героям. Это первый шаг в рамках масштабного проекта, который укрепит нашу медицинскую инфраструктуру и позволит еще более эффективно поддерживать защитников на передовой, — подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.

Строительство первого стабпункта реализовано Министерством обороны по сотрудничеству с Группой Метинвест.

Исландия и Эстония подготовили пакет помощи для ВСУ

В пакет помощи в ноябре 2023 года вошли медицинское оборудование, оборудование для разминирования и борьбы с дронами.

Нам нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы остановить российскую агрессию, говорится в сообщении.

Также Эстония вместе с Исландией передаст Вооруженным Силам военный госпиталь.

Он будет уже четвертым предоставленным Украине с участием эстонской стороны.

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