Минобороны утвердило 4 уровня домедицинской помощи для военных. Что следует знать
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны утвердило 4 уровня домедицинской помощи для военных. Что следует знать

Минобороны Украины
Минобороны утвердило 4 уровня домедицинской помощи для военных. Что следует знать
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Министерство обороны утвердило объемы предоставления медицинской помощи для разных уровней подготовки военнослужащих и сотрудников Сил обороны и безопасности.

Главные тезисы

 

  • Утвержденный документ определяет перечень навыков и интервенций, используемых военнослужащими для помощи пострадавшим.
  • Вооруженные силы получат украинский медицинский бронеавтомобиль, обеспечивающий эвакуацию раненых с поля боя.
  • Утвержденные стандарты позволят разработать единые четкие стандарты подготовки и учебные программы по тактической медицине.
  • Работа над документом велась с участием западных партнеров, боевых медиков и профильных общественных организаций.

Как будут действовать 4 уровня предоставления медицинской помощи военными

Правила нормированы приказом Минобороны № 436 от 29 июня 2024 года и зарегистрированы Министерством юстиции 19 июля 2024 года.

Они определяют объем домедицинской помощи, оказываемой военнослужащими и сотрудниками Сил безопасности и обороны во время:

  • ведение боевых действий,

  • выполнение боевых и специальных задач,

  • мероприятий по национальной безопасности и обороне,

  • подготовки составляющих сил безопасности и обороны к применению по назначению.

Документ определяет разделение медицинской помощи на 4 уровне и устанавливает перечень навыков и интервенций, которые используются военнослужащими для оказания помощи пострадавшим. Также в документах есть перечень лекарств, применяемых для помощи.

Объемы оказания медицинской помощи позволят разработать в Украине единые четкие стандарты подготовки и типовые учебные программы по тактической медицине, — считает руководитель Департамента здравоохранения МОУ Оксана Сухорукова.

Перед этими нормами велась работа с западными партнерами, боевыми медиками и представителями профильных общественных организаций.

Документ проработали с Генштабом, представителями разных видов и родов войск и других составляющих сил обороны и безопасности.

ВСУ получат украинский медицинский бронеавтомобиль "Казак-5МЕД"

Транспортное средство предназначено для эвакуации раненых и травмированных военнослужащих с поля боя.

"Казак-5МЕД" создан на базе шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550 и может транспортировать четырех лежачих раненых или шестерых в сидячем положении, кроме водителя и персонала группы медицинской эвакуации. Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью более 330 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Согласно сообщению, бронирование медицинского автомобиля обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обломков и шаров калибра 7,62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля обладает усиленной защитой, выдерживающей подрыв мощностью, эквивалентной 6 кг тротила.

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