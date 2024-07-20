Минобороны утвердило 4 уровня домедицинской помощи для военных. Что следует знать

Министерство обороны утвердило объемы предоставления медицинской помощи для разных уровней подготовки военнослужащих и сотрудников Сил обороны и безопасности.

Как будут действовать 4 уровня предоставления медицинской помощи военными

Правила нормированы приказом Минобороны № 436 от 29 июня 2024 года и зарегистрированы Министерством юстиции 19 июля 2024 года.

Они определяют объем домедицинской помощи, оказываемой военнослужащими и сотрудниками Сил безопасности и обороны во время:

ведение боевых действий,

выполнение боевых и специальных задач,

мероприятий по национальной безопасности и обороне,

подготовки составляющих сил безопасности и обороны к применению по назначению.

Документ определяет разделение медицинской помощи на 4 уровне и устанавливает перечень навыков и интервенций, которые используются военнослужащими для оказания помощи пострадавшим. Также в документах есть перечень лекарств, применяемых для помощи.

Объемы оказания медицинской помощи позволят разработать в Украине единые четкие стандарты подготовки и типовые учебные программы по тактической медицине, — считает руководитель Департамента здравоохранения МОУ Оксана Сухорукова. Поделиться

Перед этими нормами велась работа с западными партнерами, боевыми медиками и представителями профильных общественных организаций.

Документ проработали с Генштабом, представителями разных видов и родов войск и других составляющих сил обороны и безопасности.

ВСУ получат украинский медицинский бронеавтомобиль "Казак-5МЕД"

Транспортное средство предназначено для эвакуации раненых и травмированных военнослужащих с поля боя.

"Казак-5МЕД" создан на базе шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550 и может транспортировать четырех лежачих раненых или шестерых в сидячем положении, кроме водителя и персонала группы медицинской эвакуации. Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью более 330 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Согласно сообщению, бронирование медицинского автомобиля обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обломков и шаров калибра 7,62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля обладает усиленной защитой, выдерживающей подрыв мощностью, эквивалентной 6 кг тротила.