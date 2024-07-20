Минобороны утвердило 4 уровня домедицинской помощи для военных. Что следует знать

Министерство обороны утвердило объемы предоставления медицинской помощи для разных уровней подготовки военнослужащих и сотрудников Сил обороны и безопасности.
Главные тезисы
- Утвержденный документ определяет перечень навыков и интервенций, используемых военнослужащими для помощи пострадавшим.
- Вооруженные силы получат украинский медицинский бронеавтомобиль, обеспечивающий эвакуацию раненых с поля боя.
- Утвержденные стандарты позволят разработать единые четкие стандарты подготовки и учебные программы по тактической медицине.
- Работа над документом велась с участием западных партнеров, боевых медиков и профильных общественных организаций.
Как будут действовать 4 уровня предоставления медицинской помощи военными
Правила нормированы приказом Минобороны № 436 от 29 июня 2024 года и зарегистрированы Министерством юстиции 19 июля 2024 года.
Они определяют объем домедицинской помощи, оказываемой военнослужащими и сотрудниками Сил безопасности и обороны во время:
ведение боевых действий,
выполнение боевых и специальных задач,
мероприятий по национальной безопасности и обороне,
подготовки составляющих сил безопасности и обороны к применению по назначению.
Документ определяет разделение медицинской помощи на 4 уровне и устанавливает перечень навыков и интервенций, которые используются военнослужащими для оказания помощи пострадавшим. Также в документах есть перечень лекарств, применяемых для помощи.
Перед этими нормами велась работа с западными партнерами, боевыми медиками и представителями профильных общественных организаций.
Документ проработали с Генштабом, представителями разных видов и родов войск и других составляющих сил обороны и безопасности.
ВСУ получат украинский медицинский бронеавтомобиль "Казак-5МЕД"
Транспортное средство предназначено для эвакуации раненых и травмированных военнослужащих с поля боя.
"Казак-5МЕД" создан на базе шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550 и может транспортировать четырех лежачих раненых или шестерых в сидячем положении, кроме водителя и персонала группы медицинской эвакуации. Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью более 330 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.
Согласно сообщению, бронирование медицинского автомобиля обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обломков и шаров калибра 7,62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля обладает усиленной защитой, выдерживающей подрыв мощностью, эквивалентной 6 кг тротила.
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