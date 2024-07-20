Міноборони затвердило 4 рівні домедичної допомоги для військових. Що варто знати

Міністерство оборони затвердило обсяги надання домедичної допомоги для різних рівнів підготовки військовослужбовців та співробітників Сил оборони та безпеки.

Як діятимуть 4 рівні надання домедичної допомоги військовими

Правила внормовані наказом Міноборони № 436 від 29 червня 2024 року та зареєстровані Міністерством юстиції 19 липня 2024 року.

Вони визначають обсяг домедичної допомоги, яку надають військовослужбовці та співробітники Сил безпеки і оборони під час:

ведення бойових дій,

виконання бойових та спеціальних завдань,

заходів з національної безпеки та оборони,

підготовки складових Сил безпеки і оборони до застосування за призначенням.

Документ визначає поділ домедичної допомоги на 4 рівні та встановлює перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для надання допомоги потерпілим. Також у документах є перелік ліків, що застосовуються для допомоги.

Обсяги надання домедичної допомоги дозволять розробити в Україні єдині чіткі стандарти підготовки та типові навчальні програми з тактичної медицини, — вважає керівниця Департаменту охорони здоров'я МОУ Оксана Сухорукова. Поширити

Перед цими унормуваннями велась робота із західними партнерами, бойовими медиками та представниками профільних громадських організацій.

Документ опрацювали з Генштабом, представниками різних видів і родів військ та інших складників Сил оборони та безпеки.

ЗСУ отримають український медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД"

Транспортний засіб призначений для евакуації поранених та травмованих військовослужбовців з поля бою.

Зазначається, що "Козак-5МЕД" створений на базі шасі американського важкого пікапу Ford F-550 і може транспортувати чотирьох лежачих поранених або шістьох у сидячому положенні, окрім водія та персоналу групи медичної евакуації. Автомобіль оснащений дизельним двигуном потужністю понад 330 кінських сил та автоматичною коробкою передач.

Згідно з повідомленням, бронювання медичного автомобіля забезпечує захист екіпажу та пасажирів від уламків і куль калібру 7,62 мм. Крім того, днище бронеавтомобіля має посилений захист, який витримує підрив потужністю, еквівалентною 6 кг тротилу.