В Україні може з’явитись професія “снайпер”

Міністерство освіти та науки пропонує на офіційному рівні затвердити професію “снайпер” в Україні.

Що відомо про появу нової професіі в Україні

Зазначається, що проєкт Державного освітнього стандарту представлений на розгляд громадськості.

Стандарт пропонує первину підготовку снайперів із максимальною кількістю годин, що становитиме 1152.

Кількість годин для кожного окремого результату визначатиме освітня програма закладу освіти.

Снайпер

Серед основних компетенцій для снайперів перераховуються:

грамотність;

математична компетентність;

особистісна, соціальна компетентність та вміння вчитися;

громадянська компетентність.

Що відомо про здобуття кваліфікації

Для тих, хто прагнутиме здобути кваліфікацію "Снайпер-інструктор", необхідно буде опанувати 8 рівнів навчання з робочим планом не більше 180 годин.

Програмою також передбачена наявність профільної кваліфікації снайпера та стажу роботи за професією не менше двох років.

Очікується, що заклади освіти, які готуватимуть профільних фахівців, розроблятимуть власні навчальні програми.

Однак усі навчальні плани мають бути погоджені з роботодавцями, навчально (науково)- методичними центрами професійно-технічної освіти та затверджені органами управління освітою.

Після навчання фахівці мають вміти безпечно поводитися з відповідним комплектом зброї, мати необхідні вміння та навички роботи у команді, вміти протидіяти противнику тощо.

Серед обладнання, яким навчальні заклади повинні будуть комплектувати учнів — квадрокоптер, тепловізор, бароскоп, метеостанція, прилад нічного бачення та інше.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту стандарту приймають до 13 лютого 2025 року на електронну адресу: [email protected]. Контактна особа для надання консультацій: Наталія Самойленко.