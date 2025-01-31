В Украине может появиться профессия "снайпер"

Министерство образования и науки предлагает на официальном уровне утвердить профессию “снайпер” в Украине.
Главные тезисы
- Минобразования предлагает создать профессию “снайпер” в Украине.
- Основные компетенции для снайперов включают в себя грамотность, математическую компетентность, личностную, социальную и гражданскую компетентности.
- Для получения квалификации “Снайпер-инструктор” требуется овладеть 8 уровнями обучения и иметь двухлетний стаж работы по профессии.
Что известно о появлении новой профессии в Украине
Проект Государственного образовательного стандарта представлен на рассмотрение общественности.
Стандарт предлагает первоначальную подготовку снайперов с максимальным количеством часов, что составит 1152.
Количество часов для каждого отдельного результата будет определять образовательная программа учебного заведения.
Среди основных компетенций для снайперов перечисляются:
грамотность;
математическая компетентность;
личностная, социальная компетентность и умение учиться;
гражданская компетентность.
Что известно о получении квалификации
Для тех, кто будет стремиться получить квалификацию "Снайпер-инструктор", необходимо будет овладеть 8 уровнями обучения с рабочим планом не более 180 часов.
Программой также предусмотрено наличие профильной квалификации снайпера и стажа работы по профессии не менее двух лет.
Ожидается, что учебные заведения, которые будут готовить профильных специалистов, будут разрабатывать собственные учебные программы.
Однако все учебные планы должны быть согласованы с работодателями, учебно-научно-методическими центрами профессионально-технического образования и утверждены органами управления образованием.
После обучения специалисты должны уметь безопасно обращаться с соответствующим комплектом оружия, иметь необходимые навыки и умения работы в команде, уметь противодействовать противнику и т.д.
Среди оборудования, которым учебные заведения должны будут комплектовать учащихся — квадрокоптер, тепловизор, бароскоп, метеостанция, прибор ночного видения и прочее.
Замечания и предложения к указанному проекту стандарта принимают до 13 февраля 2025 года по электронному адресу: [email protected]. Контактное лицо для предоставления консультаций: Наталья Самойленко.
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