В Украине может появиться профессия "снайпер"

Министерство образования и науки предлагает на официальном уровне утвердить профессию “снайпер” в Украине.

Что известно о появлении новой профессии в Украине

Проект Государственного образовательного стандарта представлен на рассмотрение общественности.

Стандарт предлагает первоначальную подготовку снайперов с максимальным количеством часов, что составит 1152.

Количество часов для каждого отдельного результата будет определять образовательная программа учебного заведения.

Снайпер

Среди основных компетенций для снайперов перечисляются:

грамотность;

математическая компетентность;

личностная, социальная компетентность и умение учиться;

гражданская компетентность.

Что известно о получении квалификации

Для тех, кто будет стремиться получить квалификацию "Снайпер-инструктор", необходимо будет овладеть 8 уровнями обучения с рабочим планом не более 180 часов.

Программой также предусмотрено наличие профильной квалификации снайпера и стажа работы по профессии не менее двух лет.

Ожидается, что учебные заведения, которые будут готовить профильных специалистов, будут разрабатывать собственные учебные программы.

Однако все учебные планы должны быть согласованы с работодателями, учебно-научно-методическими центрами профессионально-технического образования и утверждены органами управления образованием.

После обучения специалисты должны уметь безопасно обращаться с соответствующим комплектом оружия, иметь необходимые навыки и умения работы в команде, уметь противодействовать противнику и т.д.

Среди оборудования, которым учебные заведения должны будут комплектовать учащихся — квадрокоптер, тепловизор, бароскоп, метеостанция, прибор ночного видения и прочее.

Замечания и предложения к указанному проекту стандарта принимают до 13 февраля 2025 года по электронному адресу: [email protected]. Контактное лицо для предоставления консультаций: Наталья Самойленко.