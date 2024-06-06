Министерство экономики уделит больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом.
Главные тезисы
- Интересная инициатива - обучение женщин, ставших трактористами и водителями грузовиков, для укрепления рынка труда страны.
- ЕБРР рассматривает поддержку программ переквалификации украинцев, что означает возможные финансовые инвестиции в развитие рынка труда.
- Украинская экономика адаптируется к условиям военного времени из-за проблем с энергетикой и дефицита квалифицированных сотрудников.
- Положительные тенденции в экономике наблюдаются благодаря увеличению экспорта, улучшению деловой активности и активации потребительской сферы.
В Украине господствуют учить женщин "мужским" профессиям
Об этом заявила первый вице-премьер — министрер экономики Юлия Свириденко во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщила пресс-служба Минэкономики.
По ее словам, на сегодняшний день для украинской экономики есть два критически важных вызова — это энергетические проблемы и нехватка рабочей силы.
Свириденко напомнила, что из-за российских обстрелов Украина потеряла часть генерирующих мощностей и сейчас происходят отключения света по всей стране, от которых страдают как бизнес, так и простые граждане.
Еще одним важным вызовом для экономики стала, как отметила Свириденко, мобилизация специалистов в ряды ВСУ.
Переквалификация специалистов вместе с трудоустройством ветеранов — это главные вызовы для Правительства на рынке труда. ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса.
Украина адаптируется к экономике военного времени
Юлия Свириденко заявила, что в целом экономика продолжает адаптироваться и приобретать характеристики экономики военного времени.
Вместе с тем высокие риски безопасности, очередное повреждение энергетических объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров и дальше негативно давили на ВВП.
По ее словам, в апреле продолжалась тенденция возобновляемого роста экономики, поддержанная рекордными объемами экспорта товаров, увеличением спроса на строительные услуги, продолжением улучшения деловых настроений и оживлением потребительской активности.
Позитивные тенденции наблюдались в транспортной отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и внутренней торговле. Промышленные компании продолжали восстанавливать экономическую активность.
В то же время после очередных атак на энергосистему Украины и значительных повреждений и разрушений ТЭС и ГЭС временно потеряна часть генерационных объектов.
Проблемы с электрогенерацией могут оказать потенциально негативное влияние на работу промышленности, особенно крупнейших потребителей электроэнергии, которым невозможно переориентироваться на альтернативные источники.
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