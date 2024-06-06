Міністерство економіки приділить більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит.
Головні тези:
- Ініціатива навчати жінок «чоловічим» професіям поширюється на такі сфери як тілоохоронці, водії тракторів та вантажівок.
- ЄБРР розгляне можливість фінансової підтримки програм перекваліфікації українців.
- Україна адаптується до характеристик економіки воєнного часу через енергетичні проблеми та дефіцит кваліфікованих кадрів.
- Тенденція відновлювального зростання економіки підтримується рекордними обсягами експорту та поліпшенням ділових настроїв.
В Україні панують навчати жінок “чоловічим” професіям
Про це заявила перша віце-прем’єрка — міністрерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, повідомила пресслужба Мінекономіки.
За її словами, на сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики — це енергетичні проблеми та нестача робочої сили.
Свириденко нагадала, що через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз відбуваються відключення світла по всій країні, від яких страждає, як бізнес, так і прості громадяни.
Ще одним важливим викликом для економіки стала, як зауважила Свириденко, мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ.
Перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів — це головні виклики для Уряду на ринку праці. ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу.
Україна адаптується до економіки воєнного часу
Юлія Свириденко заявила, що загалом економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу.
Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП.
За її словами, у квітні продовжувалась тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності.
Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність.
Водночас після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів.
Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-