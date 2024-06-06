Міністерство економіки приділить більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит.

В Україні панують навчати жінок “чоловічим” професіям

Про це заявила перша віце-прем’єрка — міністрерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, повідомила пресслужба Мінекономіки.

За її словами, на сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики — це енергетичні проблеми та нестача робочої сили.

Свириденко нагадала, що через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз відбуваються відключення світла по всій країні, від яких страждає, як бізнес, так і прості громадяни.

Ще одним важливим викликом для економіки стала, як зауважила Свириденко, мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ.

Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів — такі зараз реалії ринку праці. Юлія Свириденко Міністр економіки

Перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів — це головні виклики для Уряду на ринку праці. ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу.

Україна адаптується до економіки воєнного часу

Юлія Свириденко заявила, що загалом економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу.

Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП.

За її словами, у квітні продовжувалась тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності.

Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність.

Водночас після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів.

Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела.