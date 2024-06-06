Навіть трактором керуватимуть. Мінекономіки пропонує навчати жінок "чоловічим" професіям
Категорія
Економіка
Дата публікації

Навіть трактором керуватимуть. Мінекономіки пропонує навчати жінок "чоловічим" професіям

Міністерство економіки України
Українка

Міністерство економіки приділить більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит.

Головні тези:

  • Ініціатива навчати жінок «чоловічим» професіям поширюється на такі сфери як тілоохоронці, водії тракторів та вантажівок.
  • ЄБРР розгляне можливість фінансової підтримки програм перекваліфікації українців.
  • Україна адаптується до характеристик економіки воєнного часу через енергетичні проблеми та дефіцит кваліфікованих кадрів.
  • Тенденція відновлювального зростання економіки підтримується рекордними обсягами експорту та поліпшенням ділових настроїв.

В Україні панують навчати жінок “чоловічим” професіям

Про це заявила перша віце-прем’єрка — міністрерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, повідомила пресслужба Мінекономіки.

За її словами, на сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики — це енергетичні проблеми та нестача робочої сили.

Свириденко нагадала, що через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз відбуваються відключення світла по всій країні, від яких страждає, як бізнес, так і прості громадяни. 

Ще одним важливим викликом для економіки стала, як зауважила Свириденко, мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ.

Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів — такі зараз реалії ринку праці.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Міністр економіки

Перекваліфікація спеціалістів, разом  з працевлаштуванням ветеранів — це головні виклики для Уряду на ринку праці. ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу.

Україна адаптується до економіки воєнного часу

Юлія Свириденко заявила, що загалом економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу.

Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП.

За її словами, у квітні продовжувалась тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності.

Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Промислові підприємства  продовжували відновлювати економічну активність.

Водночас після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів.

Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела.

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