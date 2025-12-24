Мінські угоди. США накинулися на Україну з новими звинуваченнями

Команда президента США Дональда Трампа почала звинувачувати офіційний Київ у невиконанні Мінських угод. Це сталося після переговорів Штатів з Кремлем, повідомляє український лідер Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Офіційна Москва схиляє Білий дім до думки, що Україна не буде дотримувати потенційної мирної угоди.
- Зеленський пояснив, у чому Штати звинувачують Київ цього разу.
США озвучили нову претензію на адресу України
За словами Володимира Зеленського, команда російського диктатора Володимира Путіна, мовляв, сумнівається в дотриманні Україною потенційної мирної угоди щодо завершення війни.
Кремль цинічно стверджує, що Київ свого часу не дотримувався Мінських домовленостей, тому, мовляв, йому не можна довіряти.
Найгіршим у цій історії є те, що Москва встигла переконати у цьому Білий дім.
Глава держави звернув увагу на те, що Мінські домовленості дійсно були підписані, однак дотримуватися їх було неможливо.
Що важливо розуміти, окремі положення просто заходили у глухий кут.
А ті зобовʼязння, які було реально виконати — не виконувала РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-