Мінські угоди. США накинулися на Україну з новими звинуваченнями
Категорія
Політика
Дата публікації

Мінські угоди. США накинулися на Україну з новими звинуваченнями

Трамп
Read in English
Джерело:  УНІАН

Команда президента США Дональда Трампа почала звинувачувати офіційний Київ у невиконанні Мінських угод. Це сталося після переговорів Штатів з Кремлем, повідомляє український лідер Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Офіційна Москва схиляє Білий дім до думки, що Україна не буде дотримувати потенційної мирної угоди.
  • Зеленський пояснив, у чому Штати звинувачують Київ цього разу.

США озвучили нову претензію на адресу України

За словами Володимира Зеленського, команда російського диктатора Володимира Путіна, мовляв, сумнівається в дотриманні Україною потенційної мирної угоди щодо завершення війни.

Кремль цинічно стверджує, що Київ свого часу не дотримувався Мінських домовленостей, тому, мовляв, йому не можна довіряти.

Найгіршим у цій історії є те, що Москва встигла переконати у цьому Білий дім.

Ви повинні зрозуміти американців, які живуть в багатомісячному діалозі з росіянами, які їм кажуть: так, а який сенс, що вони там підписують, чи не підписують? Вони підписали Мінські угоди, вони їх не виконали. Це загальна думка американців і росіян — що Україна їх не виконувала. Ми зараз не обговорюємо правда це чи не правда. Ми повинні відстоювати свої інтереси.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що Мінські домовленості дійсно були підписані, однак дотримуватися їх було неможливо.

Що важливо розуміти, окремі положення просто заходили у глухий кут.

А ті зобовʼязння, які було реально виконати — не виконувала РФ.

Зараз вони кажуть, що це Україна не виконувала. Але там угода була запрограмована на те, що її неможливо виконати, вона була так складена і укладена. Патова ситуація. Ніхто не може це зробити. Ні одна зі сторін, — пояснив Зеленський.

