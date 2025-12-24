Команда президента США Дональда Трампа обвинила официальный Киев в невыполнении Минских соглашений. Это произошло после переговоров Штатов с Кремлем, сообщает украинский лидер Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Официальная Москва склоняет Белый дом к мысли, что Украина не будет соблюдать потенциальное мирное соглашение.
- Зеленский объяснил, в чем Штаты обвиняют Киев на этот раз.
США озвучили новую претензию в адрес Украины
По словам Владимира Зеленского, команда российского диктатора Владимира Путина, мол, сомневается в соблюдении Украиной потенциального мирного соглашения по завершению войны.
Кремль цинично утверждает, что Киев в свое время не соблюдал Минские договоренности, поэтому, мол, ему нельзя доверять.
Худшим в этой истории является то, что Москва успела убедить в этом Белый дом.
Глава государства обратил внимание на то, что Минские договоренности действительно были подписаны, однако соблюдать их было невозможно.
Что важно понимать, отдельные положения просто заходили в тупик.
А те обязательства, которые реально было выполнить, — не выполняла РФ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-