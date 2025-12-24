Минские соглашения. США набросились на Украину с новыми обвинениями
Минские соглашения. США набросились на Украину с новыми обвинениями

Источник:  УНИАН

Команда президента США Дональда Трампа обвинила официальный Киев в невыполнении Минских соглашений. Это произошло после переговоров Штатов с Кремлем, сообщает украинский лидер Владимир Зеленский.

  • Официальная Москва склоняет Белый дом к мысли, что Украина не будет соблюдать потенциальное мирное соглашение.
  • Зеленский объяснил, в чем Штаты обвиняют Киев на этот раз.

США озвучили новую претензию в адрес Украины

По словам Владимира Зеленского, команда российского диктатора Владимира Путина, мол, сомневается в соблюдении Украиной потенциального мирного соглашения по завершению войны.

Кремль цинично утверждает, что Киев в свое время не соблюдал Минские договоренности, поэтому, мол, ему нельзя доверять.

Худшим в этой истории является то, что Москва успела убедить в этом Белый дом.

Вы должны понять американцев, живущих в многомесячном диалоге с россиянами, которые им говорят: да, а какой смысл, что они там подписывают или не подписывают? Они подписали Минские соглашения, они их не выполнили. Это общее мнение американцев и россиян, что Украина их не выполняла. Мы сейчас не обсуждаем, правда это или не правда. Мы должны отстаивать свои интересы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что Минские договоренности действительно были подписаны, однако соблюдать их было невозможно.

Что важно понимать, отдельные положения просто заходили в тупик.

А те обязательства, которые реально было выполнить, — не выполняла РФ.

Сейчас они говорят, что это Украина не выполняла. Но там соглашение было запрограммировано на то, что его невозможно выполнить, оно было так составлено и заключено. Патовая ситуация. Никто не может этого сделать. Ни одна из сторон, — объяснил Зеленский.

