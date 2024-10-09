Мінус 1150 солдатів та 19 артсистем. Генштаб озвучив втрати армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 664 120 військових.
Головні тези:
- За добу українські сили оборони знищили 1150 солдатів РФ та 19 артсистем.
- З початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії складає понад 660 тис. військових.
- Протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
- Українські військові вдало відбивали атаки ворога на Куп’янському, Лиманському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.
- Агресивні дії російських військ спостерігалися неподалік від багатьох населених пунктів, що вимагало від українських захисників відповідної реакції та утримання позицій.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1150 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8944 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 17 751 (+11) од.;
артилерійських систем — 19 222 (+19) од.;
РСЗВ — 1223 од.;
засоби ППО — 973 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 718 (+31) од.;
крилатих ракет — 2618 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 240 (+55) од.;
спеціальної техніки — 3385 (+12) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Невського, Новосадового та Діброви.
На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив 12 атак неподалік Торецька, Неліпівки та Диліївки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Катеринівка та Антонівка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного.
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