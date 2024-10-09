Минус 1150 солдат и 19 артсистем. Генштаб озвучил потери армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 664,120 военных.
Главные тезисы
- Потери русской армии в ходе вторжения в Украину достигли 664 тыс. военных с начала конфликта.
- Силы обороны зафиксировали уничтожение 1150 российских захватчиков и 19 артиллерийских систем.
- На различных направлениях фронта произошло 172 боевых столкновения, силы обороны отразили штурмовые действия в ряде населенных пунктов.
- На Купянском направлении зафиксировано 18 атак врага, на лиманском - 19 атак, на Торецком - 12, на Покровском - 37, на Кураховском - 40.
- Украинские военные успешно противостоят агрессии и сохраняют высокий уровень боеготовности на фронте.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8944 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 17 751 (+11) ед;
артиллерийских систем — 19 222 (+19) ед;
РСЗО — 1223 ед.;
средства ПВО — 973 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 718 (+31) ед;
крылатых ракет — 2618 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 26 240 (+55) ед;
специальной техники — 3385 (+12) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки.
На лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Невского, Новосадового и Дибровы.
На Торецком направлении враг, активно применяя авиацию, совершил 12 атак неподалеку от Торецка, Нелиповки и Дилиевки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Екатериновка и Антоновка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахового и Водяного.
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