Минус 1150 солдат и 19 артсистем. Генштаб озвучил потери армии РФ

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Екатериновка и Антоновка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахового и Водяного.