Минус 1150 солдат и 19 артсистем. Генштаб озвучил потери армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Минус 1150 солдат и 19 артсистем. Генштаб озвучил потери армии РФ

Генштаб ВСУ
Минус 1150 солдат и 19 артсистем. Генштаб озвучил потери армии РФ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 664,120 военных.

Главные тезисы

  • Потери русской армии в ходе вторжения в Украину достигли 664 тыс. военных с начала конфликта.
  • Силы обороны зафиксировали уничтожение 1150 российских захватчиков и 19 артиллерийских систем.
  • На различных направлениях фронта произошло 172 боевых столкновения, силы обороны отразили штурмовые действия в ряде населенных пунктов.
  • На Купянском направлении зафиксировано 18 атак врага, на лиманском - 19 атак, на Торецком - 12, на Покровском - 37, на Кураховском - 40.
  • Украинские военные успешно противостоят агрессии и сохраняют высокий уровень боеготовности на фронте.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8944 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 17 751 (+11) ед;

  • артиллерийских систем — 19 222 (+19) ед;

  • РСЗО — 1223 ед.;

  • средства ПВО — 973 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 718 (+31) ед;

  • крылатых ракет — 2618 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 240 (+55) ед;

  • специальной техники — 3385 (+12) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки.

  • На лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Невского, Новосадового и Дибровы.

  • На Торецком направлении враг, активно применяя авиацию, совершил 12 атак неподалеку от Торецка, Нелиповки и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Крутый Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова и Лисовки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Екатериновка и Антоновка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахового и Водяного.

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