Мінус БТР і танки. ССО показали, як нищать техніку росіян біля Авдіївки
Категорія
Україна
Дата публікації

Мінус БТР і танки. ССО показали, як нищать техніку росіян біля Авдіївки

ССО
ССО

ЗСУ знищили на Авдіївському напрямку кілька одиниць важкої техніки російських окупантів разом і живою силою.

ССО показали, як нищать танки й БТР росіян біля Авдіївки

Ворожі танки з бронетранспортерами рухалися у напрямку Авдіївки, але були виявлені операторами 3-го полку ССО.

Українські захисники оперативно зупинили противника, застосувавши FPV-дрони, ПЗРК Javelin та міномети.

В результаті успішних дій бійців спецпризначенців були знищені:

  • 4 БТР,

  • 2 танки,

  • кілька десятків живої сили противника.

Українські військові також опублікували "жирні" кадри цієї операції.

Як це було - дивіться у відео (спойлер: нам дуже подобається, як воно горить). Йдемо далі! - наголошується в повідомленні.

Російські війська почали нову хвилю штурмів навколо Авдіївки

На Авдіївському напрямку розпочалась нова хвиля російських штурмів й атак. Військові РФ тиснуть та не залишають спроб оточити місто.

Як розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, атака тривала всю ніч, проте Сили оборони були до неї готові. За його словами, було знищено 50 одиниць ворожої техніки.

Хлопці все відбили, але дійсно дуже-дуже важко… Авіація багато шкоди робить, не лише по позиціях, але і по території громади, – розповів Барабаш.

Станом на зараз в Авдіївці залишається 1,6 тис. людей. Евакуації заважають постійні обстріли.

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