Минус БТР и танки. ССО показали, как уничтожают технику россиян возле Авдеевки

ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении несколько единиц тяжелой техники российских оккупантов вместе и живой силой.

ССО показали, как уничтожают танки и БТР россиян у Авдеевки

Вражеские танки с бронетранспортерами двигались в направлении Авдеевки, но были обнаружены операторами 3-го полка ССО.

Украинские защитники оперативно остановили противника, применив FPV-дроны, ПЗРК Javelin и минометы.

В результате успешных действий бойцов спецназовцев были уничтожены:

4 БТР,

2 танка,

несколько десятков живой силы противника.

Украинские военные также обнародовали "жирные" кадры этой операции.

Как это было – смотрите в видео (спойлер: нам очень нравится, как оно горит). Идём дальше! - отмечается в сообщении. Поделиться

Российские войска начали новую волну штурмов вокруг Авдеевки

На Авдеевском направлении началась новая волна русских штурмов и атак. Военные РФ давят и не оставляют попыток оцепить город.

Как рассказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш, атака продолжалась всю ночь, однако Силы обороны были к ней готовы. По его словам, было уничтожено 50 единиц вражеской техники.

Ребята все отбили, но действительно очень тяжело… Авиация много вреда делает, не только по позициям, но и по территории общины, – рассказал Барабаш. Поделиться

На сегодня в Авдеевке остается 1,6 тыс. человек. Эвакуации мешают постоянные обстрелы.