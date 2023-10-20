Минус БТР и танки. ССО показали, как уничтожают технику россиян возле Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

Минус БТР и танки. ССО показали, как уничтожают технику россиян возле Авдеевки

ССО
ССО
Читати українською

ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении несколько единиц тяжелой техники российских оккупантов вместе и живой силой.

ССО показали, как уничтожают танки и БТР россиян у Авдеевки

Вражеские танки с бронетранспортерами двигались в направлении Авдеевки, но были обнаружены операторами 3-го полка ССО.

Украинские защитники оперативно остановили противника, применив FPV-дроны, ПЗРК Javelin и минометы.

В результате успешных действий бойцов спецназовцев были уничтожены:

  • 4 БТР,

  • 2 танка,

  • несколько десятков живой силы противника.

Украинские военные также обнародовали "жирные" кадры этой операции.

Как это было – смотрите в видео (спойлер: нам очень нравится, как оно горит). Идём дальше! - отмечается в сообщении.

Российские войска начали новую волну штурмов вокруг Авдеевки

На Авдеевском направлении началась новая волна русских штурмов и атак. Военные РФ давят и не оставляют попыток оцепить город.

Как рассказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш, атака продолжалась всю ночь, однако Силы обороны были к ней готовы. По его словам, было уничтожено 50 единиц вражеской техники.

Ребята все отбили, но действительно очень тяжело… Авиация много вреда делает, не только по позициям, но и по территории общины, – рассказал Барабаш.

На сегодня в Авдеевке остается 1,6 тыс. человек. Эвакуации мешают постоянные обстрелы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обнародовали эффектное видео уничтожение техники армии РФ в районе Авдеевки
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР подтвердили безумные потери армии РФ под Авдеевкой
Артиллеристы ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Залужный спланировал действия ВСУ в районе Авдеевки и Купянска.
Валерий Залужный
Валерий Залужный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.