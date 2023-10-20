Минус БТР и танки. ССО показали, как уничтожают технику россиян возле Авдеевки

ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении несколько единиц тяжелой техники российских оккупантов вместе и живой силой.
ССО показали, как уничтожают танки и БТР россиян у Авдеевки
Вражеские танки с бронетранспортерами двигались в направлении Авдеевки, но были обнаружены операторами 3-го полка ССО.
Украинские защитники оперативно остановили противника, применив FPV-дроны, ПЗРК Javelin и минометы.
В результате успешных действий бойцов спецназовцев были уничтожены:
4 БТР,
2 танка,
несколько десятков живой силы противника.
Украинские военные также обнародовали "жирные" кадры этой операции.
Российские войска начали новую волну штурмов вокруг Авдеевки
На Авдеевском направлении началась новая волна русских штурмов и атак. Военные РФ давят и не оставляют попыток оцепить город.
Как рассказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш, атака продолжалась всю ночь, однако Силы обороны были к ней готовы. По его словам, было уничтожено 50 единиц вражеской техники.
На сегодня в Авдеевке остается 1,6 тыс. человек. Эвакуации мешают постоянные обстрелы.
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