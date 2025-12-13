"Мир вже близько". Ердоган натякнув на завершення війни РФ проти України

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган відверто зізнався журналістам, що оптимістично налаштований стосовно можливості підписання мирної угоди, яка покладе край загарбницькій війні Росії проти України.

Ердоган вірить у швидке повернення миру в Україну

Що важливо розуміти, своїм оптимістичним прогнозом турецький лідер поділився після бесіди з російським диктаторам Володимиром Путіним у Туркменістані.

Після цієї зустрічі з Путіним ми сподіваємося на нагоду обговорити мирний план також з президентом США Трампом. Мир вже близько, ми можемо це бачити. Реджеп Таїп Ердоган Президент Туреччини

Він також офіційно підтвердив, що наразі офіційна Анкара намагається оцінити, який саме внесок готова зробити у мирний процес.

Ми позитивно сприймаємо діалог, розпочатий завдяки зусиллям президента Трампа, — стверджує Ердоган. Поширити

За словами турецького лідера, він не хотів би бачити перетворення Чорного моря на "зону конфронтації".