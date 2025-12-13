"Мир вже близько". Ердоган натякнув на завершення війни РФ проти України

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган відверто зізнався журналістам, що оптимістично налаштований стосовно можливості підписання мирної угоди, яка покладе край загарбницькій війні Росії проти України.
Головні тези:
- Ердоган планує долучити Туреччину до мирного процесу.
Ердоган вірить у швидке повернення миру в Україну
Що важливо розуміти, своїм оптимістичним прогнозом турецький лідер поділився після бесіди з російським диктаторам Володимиром Путіним у Туркменістані.
Він також офіційно підтвердив, що наразі офіційна Анкара намагається оцінити, який саме внесок готова зробити у мирний процес.
За словами турецького лідера, він не хотів би бачити перетворення Чорного моря на "зону конфронтації".
