"Мир вже близько". Ердоган натякнув на завершення війни РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Мир вже близько". Ердоган натякнув на завершення війни РФ проти України

Ердоган вірить у швидке повернення миру в Україну
Джерело:  Anadolu

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган відверто зізнався журналістам, що оптимістично налаштований стосовно можливості підписання мирної угоди, яка покладе край загарбницькій війні Росії проти України.

Головні тези:

  • Ердоган планує долучити Туреччину до мирного процесу.
  • Також він не хотів би бачити перетворення Чорного моря на "зону конфронтації". 

Ердоган вірить у швидке повернення миру в Україну

Що важливо розуміти, своїм оптимістичним прогнозом турецький лідер поділився після бесіди з російським диктаторам Володимиром Путіним у Туркменістані.

Після цієї зустрічі з Путіним ми сподіваємося на нагоду обговорити мирний план також з президентом США Трампом. Мир вже близько, ми можемо це бачити.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини

Він також офіційно підтвердив, що наразі офіційна Анкара намагається оцінити, який саме внесок готова зробити у мирний процес.

Ми позитивно сприймаємо діалог, розпочатий завдяки зусиллям президента Трампа, — стверджує Ердоган.

За словами турецького лідера, він не хотів би бачити перетворення Чорного моря на "зону конфронтації".

Чорне море не треба розглядати як арену для протистояння. Це не піде на користь ані Росії, ані Україні. Усім потрібна свобода навігації та безпека у Чорному морі, — додав президент Туреччини.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп наказав скасувати частину санкцій проти Білорусі
Лукашенко
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
РДК закликає російську опозицію та громадськість до усунення режиму Путіна
РДК закликає росіян знищити режим Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України контролюють північну частину Покровська — відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
Покровськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?