"Мир уже близко". Эрдоган намекнул на завершение войны РФ против Украины
"Мир уже близко". Эрдоган намекнул на завершение войны РФ против Украины

Источник:  Anadolu

Турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган откровенно признался журналистам, что оптимистично настроен относительно возможности подписания мирного соглашения, которое положит конец захватнической войне России против Украины.

Главные тезисы

  • Эрдоган планирует включить Турцию в мирный процесс.
  • Также он не хотел бы видеть превращение Черного моря в "зону конфронтации".

Что важно понимать, своим прогнозом турецкий лидер поделился после беседы с российским диктатором Владимиром Путиным в Туркменистане.

После этой встречи с Путиным мы надеемся на возможность обсудить мирный план также с президентом США Трампом. Мир уже близок, мы можем это видеть.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции

Он также официально подтвердил, что официальная Анкара пытается оценить, какой именно вклад готова внести в мирный процесс.

Мы положительно воспринимаем диалог, начатый благодаря усилиям президента Трампа, — утверждает Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он не хотел бы видеть превращение Черного моря в "зону конфронтации".

Черное море не следует рассматривать как арену для противостояния. Это не пойдет на пользу ни России, ни Украине. Всем нужна свобода навигации и безопасность в Черном море, — добавил президент Турции.

