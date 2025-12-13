"Мир уже близко". Эрдоган намекнул на завершение войны РФ против Украины

Эрдоган верит в скорейшее возвращение мира в Украину

Что важно понимать, своим прогнозом турецкий лидер поделился после беседы с российским диктатором Владимиром Путиным в Туркменистане.

После этой встречи с Путиным мы надеемся на возможность обсудить мирный план также с президентом США Трампом. Мир уже близок, мы можем это видеть. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Он также официально подтвердил, что официальная Анкара пытается оценить, какой именно вклад готова внести в мирный процесс.

Мы положительно воспринимаем диалог, начатый благодаря усилиям президента Трампа, — утверждает Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он не хотел бы видеть превращение Черного моря в "зону конфронтации".