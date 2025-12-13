"Мир уже близко". Эрдоган намекнул на завершение войны РФ против Украины

Турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган откровенно признался журналистам, что оптимистично настроен относительно возможности подписания мирного соглашения, которое положит конец захватнической войне России против Украины.
Главные тезисы
- Эрдоган планирует включить Турцию в мирный процесс.
- Также он не хотел бы видеть превращение Черного моря в "зону конфронтации".
Эрдоган верит в скорейшее возвращение мира в Украину
Что важно понимать, своим прогнозом турецкий лидер поделился после беседы с российским диктатором Владимиром Путиным в Туркменистане.
Он также официально подтвердил, что официальная Анкара пытается оценить, какой именно вклад готова внести в мирный процесс.
По словам турецкого лидера, он не хотел бы видеть превращение Черного моря в "зону конфронтации".
