Северная часть Покровска Донецкой области находится под контролем сил обороны Украины. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска в Донецкой области.
- Украинские военные проводят штурмовые рейды и активные наступательные действия для возвращения контроля над городом.
- Российские пропагандисты пытаются манипулировать информацией, но украинские силы успешно сопротивляются их попыткам.
ДШВ озвучили боевую ситуацию в Покровске
Враг не в состоянии протиснуть украинскую оборону на севере Покровска и применяет ТВ-артиллерию.
Российские пропагандисты четвертый раз за последние полтора месяца объявили о захвате всего Покровска, пытаясь выдать желаемое за действительное. Единственный аргумент — фото и видео с центральной части города.
На странице корпуса опубликовано видео с поздравлениями украинских воинов из Покровска.
Противник не учел главное: эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор — это еда. А Покровск — только незнакомое название на карте.
В 7-м корпусе ДШУ отметили, что Силы обороны контролируют север Покровска. Там россияне потеряли темп, и бездействуют законы вражеской пропаганды.
Продолжаются активные наступательные действия по восстановлению контроля Сил обороны над каждым метром города.
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями в полосе обороны 7-го корпуса ДШВ проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги.
