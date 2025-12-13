Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска — видео

Северная часть Покровска Донецкой области находится под контролем сил обороны Украины. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

ДШВ озвучили боевую ситуацию в Покровске

Враг не в состоянии протиснуть украинскую оборону на севере Покровска и применяет ТВ-артиллерию.

Российские пропагандисты четвертый раз за последние полтора месяца объявили о захвате всего Покровска, пытаясь выдать желаемое за действительное. Единственный аргумент — фото и видео с центральной части города.

На странице корпуса опубликовано видео с поздравлениями украинских воинов из Покровска.

Они разрушают иллюзию "успеха" российских пропагандистов, которые пока могут двигаться в тумане ограниченным маршрутом к югу от железной дороги. Поделиться

Противник не учел главное: эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор — это еда. А Покровск — только незнакомое название на карте.

В 7-м корпусе ДШУ отметили, что Силы обороны контролируют север Покровска. Там россияне потеряли темп, и бездействуют законы вражеской пропаганды.

Продолжаются активные наступательные действия по восстановлению контроля Сил обороны над каждым метром города.

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями в полосе обороны 7-го корпуса ДШВ проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги.