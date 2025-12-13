Сили оборони України контролюють північну частину Покровська — відео
Україна
Сили оборони України контролюють північну частину Покровська — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Покровськ
Північна частина Покровська Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Головні тези:

  • Сили оборони України контролюють північну частину Покровська в Донецькій області.
  • Українські військові проводять штурмові рейди та активні наступальні дії для повернення контролю над містом.
  • Російські пропагандисти намагаються зманіпулювати інформацією про ситуацію в Покровську, проте українські сили б'ють їхні спроби.

ДШВ озвучили бойову ситуацію у Покровську

Ворог не в змозі протиснути українську оборону на півночі Покровська та застосовує ТБ-артилерію.

Російські пропагандисти вчетверте за останні півтора місяця оголосили про захоплення всього Покровська, намагаючись видати бажане за дійсне. Єдиний аргумент — фото та відео з центральної частини міста.

На сторінці корпусу оприлюднене відео з вітаннями українських воїнів із Покровська.

Вони руйнують ілюзію “успіху” російських пропагандистів, які поки що мають змогу рухатися в тумані обмеженим маршрутом на південь від залізниці.

Противник не врахував головне: ця інформаційна провокація працює лише на тих, для кого телевізор — це їжа. А Покровськ — лише незнайома назва на карті.

У 7-му корпусі ДШВ наголосили, що Сили оборони контролюють північ Покровська. Там росіяни втратили темп, і не діють закони ворожої пропаганди.

Тривають активні наступальні дії для відновлення контролю Сил оборони над кожним метром міста.

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами у смузі оборони 7-го корпусу ДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці.

Наші військові крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг.

