Сили оборони України контролюють північну частину Покровська — відео

Північна частина Покровська Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Головні тези:
- Сили оборони України контролюють північну частину Покровська в Донецькій області.
- Українські військові проводять штурмові рейди та активні наступальні дії для повернення контролю над містом.
- Російські пропагандисти намагаються зманіпулювати інформацією про ситуацію в Покровську, проте українські сили б'ють їхні спроби.
ДШВ озвучили бойову ситуацію у Покровську
Ворог не в змозі протиснути українську оборону на півночі Покровська та застосовує ТБ-артилерію.
Російські пропагандисти вчетверте за останні півтора місяця оголосили про захоплення всього Покровська, намагаючись видати бажане за дійсне. Єдиний аргумент — фото та відео з центральної частини міста.
На сторінці корпусу оприлюднене відео з вітаннями українських воїнів із Покровська.
Противник не врахував головне: ця інформаційна провокація працює лише на тих, для кого телевізор — це їжа. А Покровськ — лише незнайома назва на карті.
У 7-му корпусі ДШВ наголосили, що Сили оборони контролюють північ Покровська. Там росіяни втратили темп, і не діють закони ворожої пропаганди.
Тривають активні наступальні дії для відновлення контролю Сил оборони над кожним метром міста.
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами у смузі оборони 7-го корпусу ДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-