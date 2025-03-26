"Міс Шотландія" неочікувано втратила свій титул — що сталося

У гучний скандал втрапила переможниця конкурсу краси "Міс Шотландія" у 2022 році Люсі Томсон. Як виявилося, дівчина на підпитку напала на охоронців під час турніру з регбі Edinburgh City 7s у червні 2023 року. На цьому тлі її позбавили корони.

Що відомо про скандал навколо “Міс Шотландії”

Згідно з даними журналістів, Люсі не лише накинулася з кулаками на 26-річного Ендрю Окпадже та 32-річного Аласдера Дулана, а також гучно лаялася й вкусила обох чоловіків.

Окрім того, вказано, що згодом дівчину навіть звинуватили у расизмі в бік Окпадже. Також вона вкусила обох чоловіків.

Томсон вдавала до погроз та вихвалялася своїм статусом перед ними.

За словами постраждалих, на момент сутички Томсон була у стані алкогольного сп'яніння, через що не реагувала на їхні зауваження.

Фото: Instagram

Модель попросили піти з турніру, але вона не послухалася та почала кричати на чоловіків.

Під час суду Люсі запевняла, що своїми діями намагалася захиститися від охоронців. Дівчина зізналася, що випила понад дві склянки сидру та заявила, що причиною конфлікту стали дії охоронців, які нібито "загнали її сестру в кут". Поширити

Попри це, суддя назвав слова Томсон "абсолютно неправдоподібними".