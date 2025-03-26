"Міс Шотландія" неочікувано втратила свій титул — що сталося

У гучний скандал втрапила переможниця конкурсу краси "Міс Шотландія" у 2022 році Люсі Томсон. Як виявилося, дівчина на підпитку напала на охоронців під час турніру з регбі Edinburgh City 7s у червні 2023 року. На цьому тлі її позбавили корони.
Головні тези:
- Люсі Томсон намагалася звести наклеп на охоронців, однак їй не повірили.
- Суддя назвав слова дівчини "абсолютно неправдоподібними".
Що відомо про скандал навколо “Міс Шотландії”
Згідно з даними журналістів, Люсі не лише накинулася з кулаками на 26-річного Ендрю Окпадже та 32-річного Аласдера Дулана, а також гучно лаялася й вкусила обох чоловіків.
Окрім того, вказано, що згодом дівчину навіть звинуватили у расизмі в бік Окпадже. Також вона вкусила обох чоловіків.
Томсон вдавала до погроз та вихвалялася своїм статусом перед ними.
За словами постраждалих, на момент сутички Томсон була у стані алкогольного сп'яніння, через що не реагувала на їхні зауваження.
Модель попросили піти з турніру, але вона не послухалася та почала кричати на чоловіків.
Попри це, суддя назвав слова Томсон "абсолютно неправдоподібними".
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