"Мисс Шотландия" неожиданно потеряла свой титул — что произошло
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Мисс Шотландия" неожиданно потеряла свой титул — что произошло

Что известно о скандале вокруг "Мисс Шотландии"
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Источник:  The Sun

В громкий скандал попала победительница конкурса красоты "Мисс Шотландия" в 2022 году Люси Томсон. Как оказалось, девушка напала на охранников во время турнира по регби Edinburgh City 7s в июне 2023 года. На этом фоне ее лишили короны.

Главные тезисы

  • Люси Томсон пыталась оклеветать охранников, однако ей не поверили.
  • Судья назвал слова девушки "совершенно неправдоподобными".

Что известно о скандале вокруг "Мисс Шотландии"

Согласно данным журналистов, Люси не только набросилась с кулаками на 26-летнего Эндрю Окпадже и 32-летнего Аласдера Дулана, а также громко ругалась и укусила обоих мужчин.

Кроме того, указано, что впоследствии девушку даже обвинили в расизме в сторону Окпадже. Также она укусила обоих мужчин.

Томсон прибегала к угрозам и хвасталась своим статусом перед ними.

По словам пострадавших, на момент столкновения Томсон была в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не реагировала на их замечания.

Фото: Instagram

Модель попросили уйти с турнира, но она не послушалась и начала орать на мужчин.

Во время суда Люси уверяла, что своими действиями пыталась оградиться от охранников. Девушка призналась, что выпила более двух стаканов сидра и заявила, что причиной конфликта стали действия охранников, якобы "загнавших ее сестру в угол".

Несмотря на это, судья назвал слова Томсона "совершенно неправдоподобными".

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