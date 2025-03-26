"Мисс Шотландия" неожиданно потеряла свой титул — что произошло

В громкий скандал попала победительница конкурса красоты "Мисс Шотландия" в 2022 году Люси Томсон. Как оказалось, девушка напала на охранников во время турнира по регби Edinburgh City 7s в июне 2023 года. На этом фоне ее лишили короны.
Главные тезисы
- Люси Томсон пыталась оклеветать охранников, однако ей не поверили.
- Судья назвал слова девушки "совершенно неправдоподобными".
Что известно о скандале вокруг "Мисс Шотландии"
Согласно данным журналистов, Люси не только набросилась с кулаками на 26-летнего Эндрю Окпадже и 32-летнего Аласдера Дулана, а также громко ругалась и укусила обоих мужчин.
Кроме того, указано, что впоследствии девушку даже обвинили в расизме в сторону Окпадже. Также она укусила обоих мужчин.
Томсон прибегала к угрозам и хвасталась своим статусом перед ними.
По словам пострадавших, на момент столкновения Томсон была в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не реагировала на их замечания.
Модель попросили уйти с турнира, но она не послушалась и начала орать на мужчин.
Несмотря на это, судья назвал слова Томсона "совершенно неправдоподобными".
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