Місце проведення нового раунду тристоронніх переговорів досі не узгоджене — Зеленський
Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни деінде, однак місце зустрічі досі не узгоджене через різні позиції США та Росії.

Головні тези:

  • Україна готова до нового раунду переговорів для завершення війни, але місце зустрічі поки не узгоджене.
  • Різні позиції США та Росії ускладнюють узгодження питання місця проведення переговорів.

Справжня Санта-Барбара з цими перемовинами — Зеленський

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів журналістам по закінченні візиту до Франції.

Перемовини, нагадав Президент, мали відбутись 18-19 березня, але американська сторона попросила перенести.

Там ціла Санта-Барбара з цими перемовинами — через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці, тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США.

За його словами, Україна підтвердила, що делегація готова прилетіти в Маямі або в Вашингтон, але російська сторона відмовилась летіти в Америку і запропонувала одну з країн — Туреччина або Швейцарія, але американці відмовились від такого варіанту.

Ми одразу сказали, що готові до зустрічі на наступному тижні, ми готуємось до зустрічі і в Америці, і в Швейцарії, і в Туреччині, і навіть, якщо не побояться, в Еміратах, — заявив він, додавши, що той факт, чи відбудуться переговори, залежить від американців.

