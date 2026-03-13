Місце проведення нового раунду тристоронніх переговорів досі не узгоджене — Зеленський

Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни деінде, однак місце зустрічі досі не узгоджене через різні позиції США та Росії.
Головні тези:
- Україна готова до нового раунду переговорів для завершення війни, але місце зустрічі поки не узгоджене.
- Різні позиції США та Росії ускладнюють узгодження питання місця проведення переговорів.
Справжня Санта-Барбара з цими перемовинами — Зеленський
Про це Президент України Володимир Зеленський розповів журналістам по закінченні візиту до Франції.
Перемовини, нагадав Президент, мали відбутись 18-19 березня, але американська сторона попросила перенести.
За його словами, Україна підтвердила, що делегація готова прилетіти в Маямі або в Вашингтон, але російська сторона відмовилась летіти в Америку і запропонувала одну з країн — Туреччина або Швейцарія, але американці відмовились від такого варіанту.
