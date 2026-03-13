Место проведения нового раунда трехсторонних переговоров до сих пор не согласовано — Зеленский

Источник:  Укринформ

Украина готова к новому раунду переговоров по завершению войны где-либо, однако место встречи до сих пор не согласовано из-за разных позиций США и России.

Главные тезисы

  • Украина готова к новому раунду переговоров по завершению войны, но место встречи пока не согласовано из-за множества разногласий.
  • Различия в позициях США и России ставят под вопрос возможность проведения трехсторонних переговоров.

Настоящая Санта-Барбара с этими переговорами — Зеленский

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам по окончании визита во Францию.

Переговоры, напомнил Президент, должны были состояться 18-19 марта, но американская сторона попросила перенести.

Там целая Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация сохранности им запрещает выезжать сейчас с территории США.

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, Украина подтвердила, что делегация готова прилететь в Майами или в Вашингтон, но российская сторона отказалась лететь в Америку и предложила одну из стран — Турцию или Швейцарию, но американцы отказались от такого варианта.

Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе, мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже, если не побоятся, в Эмиратах, заявил он, добавив, что тот факт, состоятся ли переговоры, зависит от американцев.

Больше по теме

Зеленский раскрыл главные цели весеннего наступления армии РФ
Что задумала армия РФ – объясняет Зеленский
6 стран Ближнего Востока просят помощи Украины в противодействии атакам Ирана — Зеленский
