Место проведения нового раунда трехсторонних переговоров до сих пор не согласовано — Зеленский

Украина готова к новому раунду переговоров по завершению войны где-либо, однако место встречи до сих пор не согласовано из-за разных позиций США и России.
Главные тезисы
- Украина готова к новому раунду переговоров по завершению войны, но место встречи пока не согласовано из-за множества разногласий.
- Различия в позициях США и России ставят под вопрос возможность проведения трехсторонних переговоров.
Настоящая Санта-Барбара с этими переговорами — Зеленский
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам по окончании визита во Францию.
Переговоры, напомнил Президент, должны были состояться 18-19 марта, но американская сторона попросила перенести.
По его словам, Украина подтвердила, что делегация готова прилететь в Майами или в Вашингтон, но российская сторона отказалась лететь в Америку и предложила одну из стран — Турцию или Швейцарию, но американцы отказались от такого варианта.
