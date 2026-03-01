Місяць віддаляється від Землі — що це значить для людства

Команда NASA дійшла висновку, що Місяць віддаляється від нашої планети на 3,8 сантиметра кожного року. Що важливо розуміти, це поступово трансформує процес обертання Землі.
Головні тези:
- Йдеться про процес, який непомітний в масштабі людського життя, однак все ж незворотній.
- Усе це призводить до збільшення тривалості дня.
Що відбувається з Місяцем
Тривалий період часу наукова спільнота була переконана, що місячний цикл є константою, яка керує припливами і затемненнями.
Проте не так давно стало відомо, що це була лише ілюзія, пише The Daily Galaxy.
Фахівці NASA врешті-решт дійшли висновку, що відстань між нашою планетою і її єдиним природним супутником зростає фактично кожного року.
За словами експертів, це повільне віддалення насправді є вкрай важливим процесом, адже він безпосередньо впливає на саму механіку обертання Землі.
Коли Місяць отримує енергію, наша планета платить за це свою ціну.
Варто звернути увагу на те, що енергія, необхідна для розширення місячної орбіти, береться безпосередньо з моменту імпульсу обертання планети.
Фактично йдеться про те, що обертання Землі поступово сповільнюється, а тривалість дня збільшується.
