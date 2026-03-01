Місяць віддаляється від Землі — що це значить для людства

Команда NASA дійшла висновку, що Місяць віддаляється від нашої планети на 3,8 сантиметра кожного року. Що важливо розуміти, це поступово трансформує процес обертання Землі.

Що відбувається з Місяцем

Тривалий період часу наукова спільнота була переконана, що місячний цикл є константою, яка керує припливами і затемненнями.

Проте не так давно стало відомо, що це була лише ілюзія, пише The Daily Galaxy.

Фахівці NASA врешті-решт дійшли висновку, що відстань між нашою планетою і її єдиним природним супутником зростає фактично кожного року.

За словами експертів, це повільне віддалення насправді є вкрай важливим процесом, адже він безпосередньо впливає на саму механіку обертання Землі.

Зв'язок між припливами, орбітальним рухом і тривалістю дня не є теоретичним. Він задокументований у скам'янілостях і підтверджений лазерними вімірами.

Коли Місяць отримує енергію, наша планета платить за це свою ціну.

Варто звернути увагу на те, що енергія, необхідна для розширення місячної орбіти, береться безпосередньо з моменту імпульсу обертання планети.