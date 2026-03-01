Луна удаляется от Земли — что это значит для человечества
Луна удаляется от Земли — что это значит для человечества

Луна
Команда NASA пришла к выводу, что Луна удаляется от нашей планеты на 3,8 сантиметра каждый год. Что важно понимать, это постепенно трансформирует процесс вращения Земли.

  • Речь идет о процессе, который незаметен в масштабе человеческой жизни, но он все же необратим.
  • Все это приводит к увеличению продолжительности дня.

Что происходит с Луной

Продолжительный период времени научное сообщество было убеждено, что лунный цикл является константой, управляющей приливами и затемнениями.

Однако недавно стало известно, что это была всего лишь иллюзия, пишет The Daily Galaxy.

Специалисты NASA наконец пришли к выводу, что расстояние между нашей планетой и ее единственным естественным спутником растет фактически каждый год.

По словам экспертов, это медленное удаление на самом деле является очень важным процессом, ведь он оказывает непосредственное влияние на саму механику вращения Земли.

Связь между приливами, орбитальным движением и продолжительностью дня не является теоретической. Она задокументирована в окаменелости и подтверждена лазерными измерениями.

Когда Луна получает энергию, наша планета платит за это свою цену.

Следует обратить внимание, что энергия, необходимая для расширения лунной орбиты, берется непосредственно с момента импульса вращения планеты.

Фактически речь идет о том, что вращение Земли постепенно замедляется, а продолжительность дня увеличивается.

