Місячну місію NASA Artemis 3 вирішили перенести — що сталося

Довгоочікувана місячна місія NASA Artemis 3 може відбутися аж у 2028 році. Головна причина — оновлений графік випробувань SpaceX Starship.
Головні тези:
- Прогрес SpaceX має безпосердній вплив на здатність NASA дотримуватися графіка.
- Сам графік мають намір представити у грудні 2025 року.
Плани NASA довелося переглянути
Згідно з останніми даними, SpaceX має намір провести орбітальну демонстрацію дозаправлення Starship у червні наступного року.
Що стосується безпілотної посадки на Місяць, то вона повинна відбутися у червні 2027-го.
Якщо у ланцюжку цих подій не виникне жодних проблем, то перша можливість для висадки астронавтів з'явиться лише у вересні 2028 року.
Що важливо розуміти, вказані дати ще не узгоджені з NASA — агентство збирається представити новий графік у грудні.
Окрім того, наголошується, що цьогоріч Starship стикнувся з низкою проблемами: із п'яти запусків три завершилися втратою верхнього ступеня, а лише останні польоти версії Block 2 пройшли успішно.
Станом на сьогодні SpaceX може похизуватися лише часткових успіхом — прискорювач Super Heavy вдалося повернути та перехопити.
