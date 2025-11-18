Місячну місію NASA Artemis 3 вирішили перенести — що сталося

Довгоочікувана місячна місія NASA Artemis 3 може відбутися аж у 2028 році. Головна причина — оновлений графік випробувань SpaceX Starship.

Плани NASA довелося переглянути

Згідно з останніми даними, SpaceX має намір провести орбітальну демонстрацію дозаправлення Starship у червні наступного року.

Що стосується безпілотної посадки на Місяць, то вона повинна відбутися у червні 2027-го.

Якщо у ланцюжку цих подій не виникне жодних проблем, то перша можливість для висадки астронавтів з'явиться лише у вересні 2028 року.

Що важливо розуміти, вказані дати ще не узгоджені з NASA — агентство збирається представити новий графік у грудні.

NASA наразі офіційно тримається графіка запуску Artemis 3 у 2027 році, однак посадкова частина місії повністю залежить від готовності Starship. Місія Artemis 2, що планує здійснити обліт Місяця з екіпажем, очікується не раніше лютого 2026 року. Поширити

Окрім того, наголошується, що цьогоріч Starship стикнувся з низкою проблемами: із п'яти запусків три завершилися втратою верхнього ступеня, а лише останні польоти версії Block 2 пройшли успішно.