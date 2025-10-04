Місія Artemis II. NASA здійснить новий крок у дослідженні Місяця
Місія Artemis II. NASA здійснить новий крок у дослідженні Місяця

Artemis
Джерело:  online.ua

Через 53 роки після завершення програми "Аполлон" американське космічне агентство NASA готується здійснити новий крок у дослідженні Місяця.

Головні тези:

  • Місія Artemis II в рамках програми “Артеміда” є першим польотом із екіпажем за межі низької навколоземної орбіти з 1972 року.
  • Чотири астронавти вирушать у глибокий космос на капсулі Orion та здійснять обліт навколо Місяця з метою випробування систем для подальших польотів.

NASA здійснить новий крок у дослідженні Місяця

У межах програми "Артеміда" вже найближчими місяцями відбудеться запуск місії Artemis II, яка стане першим польотом із екіпажем за межі низької навколоземної орбіти з 1972 року, пише Ecoportal.

Місія триватиме близько десяти днів. Чотири астронавти вирушать у глибокий космос на капсулі Orion, закріпленій на 98-метровій ракеті Space Launch System (SLS), та здійснять обліт навколо Місяця. Висадка на поверхню поки що не передбачена — головна мета полягає у випробуванні систем, необхідних для подальших польотів.

Цей політ стане підготовкою до наступного етапу — Artemis III, під час якого у 2027 році планується висадка астронавтів на поверхню Місяця за допомогою модифікованого корабля SpaceX Starship.

NASA наголошує: безпека екіпажу понад усе. Саме тому старт, попередньо запланований на квітень, можуть перенести на лютий 2026 року. У космічному центрі Кеннеді тривають останні підготовчі роботи — інженери завершують збірку ракети, тестуючи новітні системи запуску та захисту.

Таким чином, місія Artemis II стане не лише символічним поверненням США на Місяць, а й важливим випробуванням технологій для майбутніх експедицій — як на природний супутник Землі, так і на Марс.

