Миссия Artemis II. NASA предпримет новый шаг в исследовании Луны

Через 53 года после завершения программы "Аполлон" американское космическое агентство NASA готовится предпринять новый шаг в исследовании Луны.

NASA предпримет новый шаг в исследовании Луны

В рамках программы "Артемида" уже в ближайшие месяцы состоится запуск миссии Artemis II, которая станет первым полетом с экипажем за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года, пишет Ecoportal.

Миссия продлится около десяти дней. Четыре астронавта отправятся в глубокий космос на капсуле Orion, закрепленной на 98-метровой ракете Space Launch System (SLS), и совершат облет вокруг Луны. Высадка на поверхность пока не предусмотрена — главная цель состоит в испытании систем, необходимых для дальнейших полетов. Поделиться

Этот полет станет подготовкой к следующему этапу — Artemis III, во время которого в 2027 году планируется высадка астронавтов на поверхность Луны с помощью модифицированного корабля SpaceX Starship.

NASA отмечает: безопасность экипажа превыше всего. Именно поэтому старт, предварительно запланированный на апрель, может быть перенесен на февраль 2026 года. В космическом центре Кеннеди продолжаются последние подготовительные работы — инженеры завершают сборку ракеты, тестируя новейшие системы запуска и защиты.

Таким образом, миссия Artemis II станет не только символическим возвращением США на Луну, но и важным испытанием технологий для будущих экспедиций как на естественный спутник Земли, так и на Марс.