Миссия Artemis II. NASA предпримет новый шаг в исследовании Луны

Через 53 года после завершения программы "Аполлон" американское космическое агентство NASA готовится предпринять новый шаг в исследовании Луны.
Главные тезисы
- Миссия Artemis II является первым полетом с экипажем за пределы низкой орбиты с 1972 года.
- Четыре астронавта на капсуле Orion совершат облет вокруг Луны для испытания систем перед дальнейшими полетами.
- Полет Artemis II станет подготовкой к высадке астронавтов на поверхность Луны в рамках Artemis III.
NASA предпримет новый шаг в исследовании Луны
В рамках программы "Артемида" уже в ближайшие месяцы состоится запуск миссии Artemis II, которая станет первым полетом с экипажем за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года, пишет Ecoportal.
Этот полет станет подготовкой к следующему этапу — Artemis III, во время которого в 2027 году планируется высадка астронавтов на поверхность Луны с помощью модифицированного корабля SpaceX Starship.
NASA отмечает: безопасность экипажа превыше всего. Именно поэтому старт, предварительно запланированный на апрель, может быть перенесен на февраль 2026 года. В космическом центре Кеннеди продолжаются последние подготовительные работы — инженеры завершают сборку ракеты, тестируя новейшие системы запуска и защиты.
Таким образом, миссия Artemis II станет не только символическим возвращением США на Луну, но и важным испытанием технологий для будущих экспедиций как на естественный спутник Земли, так и на Марс.
