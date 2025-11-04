NASA описало найімовірніший сценарій загибелі людства

Люди звикли вважати, що Сонце — безсмертне джерело життя для Землі та людей, однак насправді все не так. Приблизно через 5 мільярдів років світило вичерпає запаси водню, що стане початком кінця для всього живого на нашій планеті.
Головні тези:
- Підвищення яскравості Сонця спровокує википання океанів і розрідження атмосфери.
- Згодом воно стане білим карликом, а Земля буде знищена або залишиться спаленою пустелею.
Сонце не буде світити вічно
Згідно з прогнозами експертів NASA, з часом світило почне розширюватися, перетворюючись на червоного гіганта — для наших планети це стане фатальною катастрофою.
Окрім того, наголошується, коли водень у надрах зірки вичерпається, то воно збільшиться в розмірах у 100–150 разів.
Цілком ймовірно, це призведе до поглинення Меркурія, Венери та навіть Землі.
Однак все не буде відбуватися одномоментно — спочатку підвищення яскравості Сонця спровокує википання океанів і розрідження атмосфери.
Астрономи звертають увагу на те, що температури стануть настільки високими, що життя на планеті стане неможливим.
На переконання вчених, на тлі втрати маси світила орбіта Землі може віддалитися, проте це не зможе її врятувати — наша планета або буде знищена, або залишиться спаленою пустелею.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-