NASA описало найімовірніший сценарій загибелі людства

Люди звикли вважати, що Сонце — безсмертне джерело життя для Землі та людей, однак насправді все не так. Приблизно через 5 мільярдів років світило вичерпає запаси водню, що стане початком кінця для всього живого на нашій планеті.

Сонце не буде світити вічно

Згідно з прогнозами експертів NASA, з часом світило почне розширюватися, перетворюючись на червоного гіганта — для наших планети це стане фатальною катастрофою.

Окрім того, наголошується, коли водень у надрах зірки вичерпається, то воно збільшиться в розмірах у 100–150 разів.

Цілком ймовірно, це призведе до поглинення Меркурія, Венери та навіть Землі.

Однак все не буде відбуватися одномоментно — спочатку підвищення яскравості Сонця спровокує википання океанів і розрідження атмосфери.

Астрономи звертають увагу на те, що температури стануть настільки високими, що життя на планеті стане неможливим.

Після фази червоного гіганта Сонце скине свої оболонки, утворивши яскраву планетарну туманність. Його ядро перетвориться на білого карлика — щільне, гаряче світило, яке повільно згасатиме мільярди років.

На переконання вчених, на тлі втрати маси світила орбіта Землі може віддалитися, проте це не зможе її врятувати — наша планета або буде знищена, або залишиться спаленою пустелею.