NASA описало самый вероятный сценарий гибели человечества

Люди привыкли считать, что Солнце – бессмертный источник жизни для Земли и людей, однако на самом деле все не так. Приблизительно через 5 миллиардов лет светило исчерпает запасы водорода, что станет началом конца для всего живого на нашей планете.

Солнце не будет светить вечно

Согласно прогнозам экспертов NASA, со временем светило начнет расширяться, превращаясь в красного гиганта — для нашей планеты это станет роковой катастрофой.

Кроме того, указано: когда водород в недрах звезды иссякнет, то оно увеличится в размерах в 100–150 раз.

По всей вероятности, это приведет к поглощению Меркурия, Венеры и даже Земли.

Однако все не будет происходить сиюминутно — сначала повышение яркости Солнца спровоцирует выкипание океанов и разрежение атмосферы.

Астрономы обращают внимание на то, что температуры станут настолько высокими, что жизнь на планете станет невозможной.

После фазы красного гиганта Солнце сбросит свои оболочки, образовав яркую планетарную туманность. Его ядро превратится в белого карлика — плотное, горячее светило, медленно угасающее миллиарды лет. Поделиться

По мнению ученых, на фоне потери массы светила орбита Земли может удалиться, однако это не сможет ее спасти — наша планета либо будет уничтожена, либо останется сожженной пустыней.